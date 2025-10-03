La Policía Local ayuda en el rescate de un perro que cayó al vacío en Santa Cruz

Llamativa noticia la ocurrida hoy en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, donde dos agentes de su Policía Local colaboraron en la asistencia de un perro que cayó desde el balcón de una vivienda.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 12.00 horas, cuando un agente, según han confirmado fuentes de la Policía Local a DIARIO DE AVISOS, acudió a la avenida de La Salle después de que un perro cayera desde el balcón de un segundo piso de manera accidental.
Un motorista del citado cuerpo localizó a la dueña del animal, que se encontraba inmóvil, pero se mantenía con vida. Un vecino de la zona se ofreció a llevar tanto al animal como a la dueña a una clínica veterinaria y el agente de la Policía Local santacrucera se ofreció para, escoltando al vehículo, lograr que este llegara lo antes posible para que el animal fuera atendido junto a la ayuda de otra patrulla del cuerpo policial.