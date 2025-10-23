Poyo está bien dicho en Canarias, aunque es una palabra que se está perdiendo

Muchas personas al leer poyo creen que se trata de un error, que realmente queremos referirnos a pollo, pero nada más lejos de la realidad en Canarias. Es cierto que en la Península también existe la palabra poyo, aunque con un significado diferente al de las Islas.
En el resto del Estado, poyo es, según la definición de la Real Academia de la Lengua (RAE), una “especie de pilón rectangular relleno de tierra en el que se plantan flores. Suele delimitar el patio al que da la cocina“, pero en Canarias tiene otro significado.
Cuando en las Islas nos referimos a poyo lo estamos haciendo a una “repisa de cemento, granito u otro material, que sirve, en la cocina, para preparar la comida” o, como refleja la Academia Canaria de la Lengua, una “obra de albañilería que consiste en una repisa de cemento, granito u otro material, que generalmente va colocada entre el fregadero y el hornillo de la cocina”.
Es decir, en Canarias decimos poyo a lo que en el resto de la Península se referirían como encimera.