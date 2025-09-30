Ni cotufa ni guagua: la palabra canaria que creías que era de las Islas pero tiene su origen en Aragón

El español de Canarias es muy rico. Existen muchos términos surgidos en las Islas que fueron llevados, por ejemplo, a América, como también se llevó a cabo el camino inverso. En este caso, hablamos de una palabra canaria… que no lo es.
La Academia Canaria de la Lengua, fundación pública dependiente del Gobierno de Canarias, tiene como principales objetivos el estudio y descripción de la variedad canaria de la lengua española y de la producción literaria desarrollada en las Islas y es allí donde se encargan de mimar esas palabras canarias que, seguro, tendrían que usar en la Península por su sonoridad.
La palabra canaria… que es aragonesa
En Canarias solemos decir fonil antes que embudo. Un embudo, según la Real Academia Española es un “utensilio hueco en forma de cono, con una boca ancha y otra estrecha prolongada en un tubo, que se emplea para pasar líquidos de un recipiente a otro”. Aunque muy similar, cuando hablamos de un fonil lo hacemos, de manera específica, de un “embudo con el que se envasan líquidos en las pipas”.
En Canarias la palabra fonil equivale al embudo español, es decir, al “Instrumento hueco, ancho por arriba y estrecho por abajo, en forma de cono y rematado en un canuto, que sirve para transvasar líquidos” (Diccionario de la Lengua Española, s. v. embudo). En español general fonil alude a un tipo particular de embudo, concretamente a aquel con que se envasan líquidos en las pipas o toneles que sirven para transportar o guardar vino. Por tanto, aunque relacionados, el significado de ambos es distinto, lo que justifica su consideración como canarismo.
Esta palabra canaria s muchas veces usada en las Islas como un sinónimo de embudo pero, realmente, para encontrar el origen de fonil hay que ir hasta Aragón. Eso sí, precisamente, al tratarse de un significado distinto, la Academia Canaria de la Lengua considera que se trata de un canarismo de manera justificada. A su vez, fonil proviene del inglés funnel.