El Gobierno declara la situación de prealerta en toda Canarias

La decisión se toma atendiendo a la previsión de la Aemet, que ha ampliado los avisos amarillos en las Islas
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el Archipiélago a partir de las 12.00 horas de hoy, martes 7 de octubre.

La medida se adopta siguiendo la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y se enmarca dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Zonas afectadas por la prealerta

El ámbito territorial incluye altamar, las costas de Lanzarote y Fuerteventura, así como el litoral sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En concreto, afecta a los municipios de:

  • Buenavista del Norte, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Arico, Fasnia y Güímar (Tenerife)
  • La Frontera y Valverde (El Hierro)
  • Mazo, Fuencaliente y Garafía (La Palma)
  • Vallehermoso y San Sebastián de La Gomera (La Gomera)
  • Gáldar, Agaete, Artenara, La Aldea, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Ingenio y Telde (Gran Canaria)

Condiciones previstas

Se espera viento alisio fuerte en el mar y en las zonas costeras del este-sureste y oeste-noroeste de las Islas. El viento será del nordeste, fuerza 5-6 (29–49 kilómetros por hora), con áreas que alcanzarán fuerza 7 (50–61 km/h) en altamar y en tramos costeros del noroeste y sureste de las islas de mayor relieve.

Son probables rachas locales fuertes o muy fuertes, que podrán superar los 60–70 km/h. En las zonas afectadas, el mar presentará fuerte marejada, con mar de fondo del noroeste de 1–1,5 metros y oleaje combinado de 1–3 metros.

Mareas vivas

Además, coinciden las mareas vivas equinocciales de luna llena, con coeficiente alto.

Las pleamares previstas son:

  • Martes: entre las 13:45 y 14:30 horas.
  • Miércoles: entre las 02:10 y 02:50 horas y de nuevo entre las 14:25 y 15:05 horas.
