La Aemet amplía los avisos amarillos en Canarias: la situación se ‘complica’ en estas zonas a partir de las 19.00 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado los avisos amarillos este martes en Canarias por fenómenos costeros, incluyendo a Gran Canaria.
Así, las islas que quedan en esta situación son Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Según la Aemet, la probabilidad de riesgo oscila entre el 40-70%, y afecta a las siguientes zonas de las mencionadas islas: este, sur y oeste de Gran Canaria, oeste de La Palma-La Palma, La Gomera, El Hierro, y este, sur y oeste de Tenerife.
La situación se complica hoy a partir de las 19.00 horas y, de momento, la Agencia solo prevé que afecte a las mencionadas Islas hasta la primera mitad de la jornada de este miércoles, pues para el jueves, al menos de momento, no hay avisos vigentes.
Previsión de la Aemet en Canarias
La Agencia Estatal de Meteorología también ha actualizado la previsión del tiempo en las Islas para este martes, destacando las rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en la zona de El Paso, en La Palma, desde últimas horas de la tarde.
Otro de los fenómenos que cobran protagonismo la jornada de hoy es la calima, que afectará en niveles altos a la provincia de Las Palmas.
En el norte de las islas de mayor relieve predominarán cielos nubosos, abriéndose claros durante las horas centrales.
Las temperaturas presentarán un ascenso en el sur y oeste, y un descenso en medianías orientadas al norte y este, que será más acusado en las máximas de las islas occidentales. Así, se podrían alcanzar los 28 grados de máxima este martes.
El viento soplará del noreste arreciando durante la tarde a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en la zona de El Paso.