El PSOE de Santa Cruz denuncia la “privatización” de las redes sociales de Seguridad por un total de 16.000 euros

El PSOE denunció ayer la “privatización” de las redes sociales de Seguridad y Emergencias tras haberse adjudicado por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz un contrato para la gestión de las mismas por 16.000 euros. El concejal socialista, Florentino Guzmán, criticó en X (Twitter) que la adjudicación para la gestión de las redes sociales se ha producido tras la baja de un funcionario, que realizaba el trabajo con eficacia. Privatizar funciones públicas no puede ser la primera opción”, alegó.
Mientras, el CSIF en la Policía Local expresó su apoyo al funcionario jefe de prensa “por la presión política que está padeciendo tras privatizase sus funciones en otra persona que, además, fue personal de confianza de CC hasta 2023”.
El Ayuntamiento, por su parte, dijo que dicho contrato “se ha realizado con carácter temporal para garantizar la continuidad de la comunicación pública en materia de seguridad, emergencias y tráfico durante la ausencia del personal que desempeñaba esta labor. Las redes sociales de Policía Local, Protección Civil y Cecopal son canales de comunicación en emergencias. Por tanto, no podían quedar sin gestión”.
Fuentes municipales dijeron que “es un servicio complementario, no sustitutivo, que refuerza la labor informativa del servicio y permite llegar a la ciudadanía de forma más rápida y coordinada. Por ello, la contratación permitió no solo mantener el servicio, sino mejorarlo y adaptarlo a nuevas plataformas donde la ciudadanía espera encontrar información municipal. Se actuó bajo los umbrales establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para cubrir la gestión integral de redes de tres organismos distintos, 365 días al año. El procedimiento ha sido transparente y no sustituye la función de ningún trabajador público, sino que la complementa”.