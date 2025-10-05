José Domingo Regalado: “Estudiamos si el puerto de Granadilla puede aliviar la carga en Los Cristianos”

José Domingo Regalado (Granadilla de Abona, 1981) acaba de cumplir seis meses al frente de la Alcaldía tras la moción de censura de marzo respaldada por un edil del Partido Popular y Vox. Ello supuso su tercera llegada al poder municipal, tras asumir la Alcaldía en 2016, también tras una moción de censura al socialista Jaime González Cejas, y posteriormente gobernar entre 2019 y 2023. Ahora, al frente de un nuevo pacto, su objetivo es reactivar los proyectos que dejó planificados en el anterior mandato y que, asegura, quedaron aparcados durante la etapa censurada. La vivienda, el aprovechamiento del puerto de Granadilla y la inminente puesta en marcha de la depuradora de Los Letrados son algunos de los proyectos que centran su gestión. Aunque evita pronunciarse sobre si será el candidato de Coalición Canaria en las elecciones de 2027, todo apunta a que el regidor granadillero volverá a liderar el proyecto nacionalista.
-¿Qué balance personal hace de este tiempo al frente del Ayuntamiento?
“Hago un balance positivo. Siempre hay margen de mejora, pero la transformación que ha vivido Granadilla de Abona en estos meses es evidente. Veníamos de una situación de parálisis total y hoy vemos movimiento, obras en marcha, personal incorporado y una administración más ágil. En el área técnica, por ejemplo, hemos reforzado el equipo con arquitectos, ingenieros y auxiliares administrativos, lo que está permitiendo agilizar expedientes y desbloquear proyectos. Las obras en los diferentes núcleos -El Médano, San Isidro, Los Abrigos, Charco del Pino- son visibles. Se están ejecutando proyectos que dejamos planificados en el anterior mandato, y ahora los ciudadanos empiezan a ver resultados”.
-Se ha hablado mucho del pacto de gobierno que le permitió acceder a la Alcaldía y del acuerdo alcanzado con Vox. Su partido había marcado unas líneas rojas claras en relación con esta formación. Tras medio año de gestión y trabajar mano a mano, ¿cree que este pacto ha condicionado su agenda política o las prioridades de su gobierno?
“No, en absoluto. El pacto no ha condicionado la agenda política. Desde el primer momento dejamos claro que se trataba de un acuerdo entre personas que querían dar estabilidad al municipio, no de una alianza ideológica. Aquí lo importante era que Granadilla no podía seguir paralizada. Y eso lo estamos cumpliendo. Yo conozco a las dos personas de Vox que forman parte del grupo de gobierno y puedo decir que son trabajadoras y que están sacando adelante sus áreas con responsabilidad. El pacto municipal ha permitido recuperar la estabilidad y eso se nota. Quienes decían que con este pacto se iban a eliminar áreas y partidas sociales se equivocaron. Al contrario: las hemos potenciado. Las ideologías son importantes, pero más importante es gestionar bien para todos”.
–Uno de los temas más controvertidos en materia de movilidad en Arona es la masificación de su puerto. En ese debate, se ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de que el puerto de Granadilla pueda servir para aliviar esa presión. Sin embargo, distintas administraciones lo han desaconsejado. ¿Se ha valorado realmente esta opción? ¿Existe la posibilidad de que pueda convertirse en un puerto de pasaje para recibir pasajeros procedentes de las Islas Verdes?
“Sí, se ha valorado y yo he pedido que se estudie su viabilidad. El puerto de Granadilla podría tener rutas específicas, no masificadas, que ayuden a descongestionar el puerto de Los Cristianos. Hay que analizar los tiempos de ruta, el consumo de combustible y los costes, pero también los beneficios: menos tráfico en la zona turística, menos contaminación, menos horas de vehículos en caravana. El puerto industrial de Granadilla tiene acceso directo a la autovía y no está en zona urbana, lo que reduciría los problemas de movilidad que hoy existen en Los Cristianos. Además, generaría actividad económica en el municipio: taxis, restauración, comercio. Por supuesto, el estudio técnico debe decir si es viable, pero creo que merece la pena plantearlo. No se trata de competir con nadie, sino de buscar soluciones reales. Si el tiempo adicional de navegación se compensa con una reducción de una hora o más de congestión en tierra, entonces sí sería positivo. Hay que analizarlo con rigor, pero con mente abierta”.
-La colaboración con otras administraciones resulta fundamental. ¿Cómo describiría la relación con el Cabildo y el Gobierno de Canarias en esta etapa?
“Es buena. Y debe serlo, porque los municipios dependen de otras administraciones para muchas infraestructuras: carreteras, depuradoras, centros educativos… Más allá de las ideologías, lo importante es mantener la coordinación y el diálogo. En el mandato anterior, la relación con el Cabildo y el Gobierno de Canarias se rompió por intereses personales y confrontaciones políticas. Eso fue un error. Un alcalde tiene que tender la mano, incluso cuando no está de acuerdo. Yo he sido crítico cuando algo no beneficia al municipio, pero eso no impide sentarse a trabajar. No se puede rechazar una reunión con el presidente del Cabildo o del Gobierno y luego salir a dar una rueda de prensa. Eso no soluciona nada. Granadilla necesita acuerdos, no titulares. Y eso es lo que hemos hecho: restablecer la cooperación para avanzar en proyectos que beneficien a los vecinos”.
-Los comerciantes de El Médano han manifestado su malestar por el impacto de las obras del paseo de madera. ¿Cree que las compensaciones previstas serán justas y harán recuperar las pérdidas de estos meses?
“El paseo de madera era una necesidad, no solo estética sino, sobre todo, de seguridad. No se podía seguir con un paseo en las condiciones en las que estaba: tablas sueltas, clavos, caídas, lesiones… Era una obra muy demandada por los vecinos desde hacía años. Entiendo perfectamente que los comerciantes hayan sufrido molestias durante las obras -ruido, polvo, cortes de paso-, pero la actuación era urgente y necesaria. El Ayuntamiento evaluará el impacto real sobre los comercios para aplicar las compensaciones que correspondan. Se ha sido comprensivo con ellos, y lo seguiremos siendo. Pero también hay que recordar que, a cambio, se gana seguridad, accesibilidad y una imagen moderna”.
-¿Qué prioridades se ha marcado para seguir mejorando la calidad de vida de los granadilleros?
“Las prioridades son claras. En primer lugar, culminar el sistema de depuración de aguas, que ha sido uno de los grandes déficits históricos del municipio. Durante décadas no existían depuradoras ni urbanas ni industriales, y eso generaba vertidos incontrolados. Hoy ya hemos invertido más de 40 millones de euros en obras hidráulicas, colectores y conducciones. La depuradora de Los Letrados entrará en funcionamiento muy pronto y permitirá reutilizar el agua para agricultura y jardinería. Ese es un cambio histórico: dejar de verter al mar para usar agua regenerada. Otra prioridad es el acceso a la vivienda. Necesitamos un parque público que permita a las familias jóvenes quedarse a vivir aquí. También apostamos por la sostenibilidad y la planificación responsable: crecer sin destruir, ofrecer calidad de vida sin perder nuestra identidad. Y, por supuesto, mejorar los servicios públicos”.