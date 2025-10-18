Rescatan una patera cerca de Canarias y otra frente a las costas marroquíes

Salvamento Marítimo rescató en la madrugada de ayer una patera, con 38 migrantes -entre ellos tres mujeres-, en aguas próximas a Fuerteventura, informó ayer dicho ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. El rescate lo inició la Salvamar Izar a las 23.55 horas del pasado jueves y los trasladó, bajo la coordinación del Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas, hasta el muelle de Gran Tarajal.
El desembarco de los migrantes rescatados finalizó a la una de la madrugada, siendo los inmigrantes atendidos por el dispositivo sanitario en la zona y no necesitando ningún traslado.
No es la única novedad respecto a la Ruta Atlántica, por cuanto, las autoridades marroquíes rescataron de madrugada a otros 57 migrantes, entre ellos siete mujeres, que estaban en una embarcación frente a las costas de la ciudad sureña de Tan Tan, con la intención de dirigirse hacia Canarias.
Según fuentes del salvamento marroquí, entre los rescatados había 29 personas de nacionalidad de dicho país, entre ellas dos mujeres, así como 27 de nacionalidad senegalesa, entre ellas cinco mujeres, y un emigrante de nacionalidad egipcia.
Estas personas fueron rescatados por efectivos de la Marina Real y la Gendarmería Real que localizaron la embarcación tras haber estado a la deriva durante tres días en el Atlántico, a unas 15 millas al noroeste del puerto de Tan Tan, según detalló en su cuenta en X el responsable del canal marroquí Medi1 TV en el Sáhara, Naama Maoulainine. Los rescatados fueron entregados a las autoridades competentes en el puerto de Tan Tan tras recibir comida y atención médica, explicó la misma fuente.
La intervención de los efectivos marroquíes se produjo después de que los equipos de rescate recibieran una llamada de la madre de uno de los ocupantes, quien también difundió el mensaje de alerta a través de páginas en las redes sociales.
Estas novedades se enmarcan en un más que notable descenso de tráfico de personas en la Ruta Canaria comparado con el año pasado, cuando se alcanzaron niveles inauditos por estos lares respecto a semejante drama humanitario, que esta misma semana ha seguido cobrándose vidas con al menos tres desaparecidos en el fallido rescate desde un carguero que quiso auxiliar a una zódiac que se hundía, pero el inicio de la temporada de calmas hace temer un repunte.