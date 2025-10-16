Los taxistas de Tacoronte, listos para asumir nuevos retos

Los y las profesionales que integran la Agrupación de Taxi de Tacoronte están preparados para asumir nuevos retos, adaptados a las necesidades de los usuarios. Se refieren al taxi compartido, el transporte a la demanda, y el servicio nocturno, por los cuales ya han sido preguntados por clientes habituales y personas interesadas.
Su presidente, Lázaro Manuel Fernández Expósito, asegura a este periódico que el colectivo ya dispone de toda la documentación exigida para poder presentarse a la licitación correspondiente, una vez se resuelvan algunos detalles administrativos menores, y tras haber mantenido diversas reuniones con la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García.
Además, con el taxi compartido tienen el compromiso “formal” con el Ayuntamiento. “Se han realizado las pruebas necesarias y se han presentado los presupuestos para que pueda ponerlo en marcha con los taxis del municipio que tributan como empresas locales”, detalla Fernández.
Llevan tiempo trabajando en estas alternativas, aprobadas por unanimidad en la asamblea de trabajadores, que beneficiará, principalmente, a la ciudadanía de los núcleos altos del municipio, Agua García, Barranco Las Lajas y La Caridad, que también “está siempre empujando un poco para que se lleve a cabo”.
Son muchas personas mayores que suelen utilizar el taxi para acudir al centro de salud y a actividades lúdicas festivas. El importe para trasladarse desde uno de estos núcleos hasta el casco de Tacoronte, oscila los 6 euros y de aprobarse, sería gratuito para el vecino, ya que sería costeado por las administraciones públicas.
El presidente explica que el transporte a la demanda consiste en llamar a un call center con la suficiente antelación y el taxi lo trasladaría a puntos específicos, como pueden ser el centro de salud, la paradas de guaguas, o el Ayuntamiento.
En el caso del taxi compartido, tienen creadas las rutas con sus respectivos presupuestos. En ambos casos, sería gratuito para el usuario porque estarían sufragados por las administraciones públicas, mientras que para el colectivo tendría una tarifa por hora “que siempre va a parecer poco, pero ya habrá tiempo de arrancar y mejorarla”, apunta. Por otro lado, el servicio nocturno tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de al menos una unidad de taxi y horarios de madrugada, mejorando así la cobertura y la prestación a la población.
Lázaro Fernández Expósito recalca la implicación que tienen los taxistas en la vida social del municipio. Siempre han apoyado los eventos deportivos como la carrera entre viñedos o el medio maratón, las compras de Navidad, y al aula enclave del colegio María Rosa Alonso. Asimismo, han estado presentes en los momentos difíciles, como la pandemia, en la que solo se quedaron trabajando cinco personas e hicieron reparto de comida y tartas, o el incendio de 2023, trasladando a muchos vecinos y vecinas afectados, incluso hasta el Puerto de la Cruz.
Este fin de semana lucirán camisetas rosas en apoyo a Ámate
El colectivo de taxistas apoyará este fin de semana la lucha contra el cáncer de mama, cuya efeméride es el domingo, luciendo camisetas color rosa con el logo de la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate) y con los lazos en los coches, un apoyo que ya han realizado años anteriores.