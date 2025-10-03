Pillan in fraganti a dos menores cuando intentaban robar en una casa en Tenerife

La Policía Local de Arona ha detenido a dos menores de 14 años de edad por la comisión de un supuesto delito de robo con fuerza con el método escalo en una zona residencial. Ambos fueron sorprendidos el pasado miércoles in fraganti.
La voz de alarma la dieron los vecinos colindantes, que observaron cómo los detenidos escalaban el muro perimetral de una propiedad privada para extraer pertenencias del interior.
El propietario manifestó su intención de interponer la correspondiente denuncia.
Los agentes procedieron entonces a poner los hechos en conocimiento de sus padres y de la Fiscalía de Menores, trasladándolos al centro médico para su valoración y a Jefatura para la instrucción de las correspondientes diligencias.
Desde el Ayuntamiento de Arona destacan la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención y resolución de hechos delictivos como en este caso en el que, gracias al rápido aviso de los vecinos, fue posible una respuesta inmediata y eficaz por parte de la Policía Local.