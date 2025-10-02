Pánico en Candelaria por los últimos indecentes violentos en viviendas: “Amenazaba con un destornillador”

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Candelaria como presunto autor de varios delitos: robo con violencia o intimidación, lesiones y robo con fuerza en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron en horas de tarde-noche cuando el acusado llamó a la puerta de una vivienda ubicada en la zona de Caletillas, donde residía la víctima, una señora de avanzada edad.
Tras abrir confiada la puerta de su casa, el acusado, vestido con ropa oscura y capucha para ocultar su rostro, se introdujo por la fuerza agarrando a la víctima para inmovilizarla a la par que le mostraba de forma amenazante un destornillador mientras le exigía que le dijera donde estaba todo su dinero y joyas.
Tras conseguir su objetivo, huyó rápidamente del lugar saltando el muro de la terraza de otra vivienda colindante, portando todo lo que había conseguido sustraer de la primera vivienda.
Los agentes, tras tener conocimiento de los hechos por una denuncia, iniciaron una investigación con la que lograron identificar al presunto autor conforme a los indicios y pruebas obtenidos.
Así, realizaron diferentes servicios de vigilancia discreta hasta que consiguieron localizar y detener al presunto autor de los graves hechos delictivos.
Cabe destacar que al acusado le constan numerosos antecedentes policiales por hechos delictivos similares.
Además, el mismo día de esos hechos, el acusado también trato de acceder a otra vivienda del mismo edificio, no consiguiendo sustraer nada por encontrarse su morador dentro, motivo por el cual también se le acusa de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Güímar.
Consejos de seguridad
- No abra la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. Si no tiene mirilla, instálela.
- Desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga representar a un organismo público o asociación humanitaria. El delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en su casa.
- Desconfíe de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia.
- Identifique a los empleados que, aún con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio.
- Trate de mantener la calma y, si puede, fíjese en detalles que puedan ayudar a identificar al delincuente.
- LLAME A LA GUARDIA CIVIL O A LA POLICÍA cuanto antes e informe de todos los datos que recuerde.
- Comunique la sustracción de sus tarjetas o cheques bancarios a las entidades emisoras inmediatamente.