Todo lo que se sabe hasta el momento sobre el robo en el Louvre: ladrones, qué han sustraído y la evacuación en vídeo

El Museo del Louvre de París ha sido escenario este domingo de uno de los robos más relevantes en la historia reciente de Francia. En apenas cuatro minutos, un grupo de tres o cuatro personas sustrajo nueve joyas pertenecientes a las colecciones de Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo.
Según el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, los objetos robados tienen un “valor patrimonial e histórico inestimable”, y el robo se llevó a cabo sin violencia ni heridos.
Las autoridades han abierto una investigación por robo organizado y asociación delictiva, mientras continúa la búsqueda de los responsables.
Motos, montacargas y motosierras
El robo ocurrió en torno a las 09:45 horas, cuando los autores llegaron al museo en dos motocicletas por una zona en obras situada junto al río Sena. Utilizaron un montacargas para acceder a la primera planta, donde rompieron los ventanales con motosierras y entraron en la Galería de Apolo, que alberga parte de las joyas de la Corona francesa.
Tras forzar las vitrinas y apoderarse de las piezas, los ladrones abandonaron el lugar en los mismos vehículos. Según medios franceses, siete personas están siendo investigadas como posibles implicadas en el asalto.
El tráfico en el Quai François-Mitterrand, cerrado durante la operación policial, ya ha sido restablecido.
@pasaporteenmodoavion ‼️🚨Esto nos pasó hoy en el Museo del Louvre 🇫🇷Parte 1 Lo importante Estamos bien 👍 Se lo compartimos para que siempre estén atentos a estos sucesos y que vean que les puede pasar a cualquiera en cualquier país. #louvre #museo #paris #francia #robolouvre ♬ sonido original – PasaporteEnModoAvion
Nueve piezas robadas y dos recuperadas
De acuerdo con Le Parisien, fueron robadas nueve de las 23 joyas de la colección imperial, entre ellas un collar, pendientes, una tiara y dos coronas. Una de las piezas, la corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada poco después en las inmediaciones del museo, con daños aún por evaluar.
Horas más tarde, las autoridades confirmaron la recuperación de una segunda joya, aunque no se ha especificado de cuál se trata. Ambas están siendo examinadas por expertos del museo para determinar su estado de conservación.
Un robo planificado
La ministra de Cultura, Rachida Dati, ha explicado que los asaltantes “no actuaron con violencia ni pánico” y calificó el golpe de “profesional y perfectamente coordinado”.
La ministra añadió que “el crimen organizado tiene ahora en la mira las obras de arte” y señaló la necesidad de reforzar la seguridad en los museos franceses, un problema que describió como “antiguo”.
Por su parte, Núñez manifestó su confianza en localizar pronto a los autores y recuperar el resto del botín. También reconoció “una fragilidad en la seguridad de los museos” y anunció un programa para mejorar las medidas de protección en instituciones culturales como el Louvre.
Valor histórico de las piezas
La Galería de Apolo, objetivo del robo, alberga las joyas más emblemáticas del patrimonio francés, incluidas las coronas de Luis XV y de la emperatriz Eugenia, así como tres diamantes históricos: el Regente (140 quilates), el Sancy (55 quilates) y el Hortensia (20 quilates), todos conservados tras el asalto.
La corona de la emperatriz Eugenia, recuperada tras la huida, es una de las piezas más representativas del Segundo Imperio francés, adornada con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas.
LA CORONA de la emperatriz Eugenia, robada esta mañana junto a otras ocho joyas de la colección del Louvre en París, ha sido encontrada dañada muy cerca del museo pic.twitter.com/TZNBOqrIHE— Materlín (@Maeterlinck) October 19, 2025
Reacciones oficiales
El presidente Emmanuel Macron mantiene comunicación directa con Dati y con Núñez para seguir la evolución de la investigación. Desde la oposición, el líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, calificó el robo como “un ultraje al espíritu nacional”, al considerar el Louvre “un símbolo mundial de la cultura francesa”.
El museo permanecerá cerrado al público al menos hasta el lunes, mientras continúan las labores policiales y las evaluaciones de seguridad.