El roque de Ichasagua amanece con un curioso sombrero: este es su significado

El roque de Ichasagua, o roque del Conde, en Tenerife, ha amanecido hoy con un curioso sombrero, tal y como ha inmortalizado la cuenta de Instagram El profe de biología.
Situado en Adeje, el roque de Ichasagua es una formación montañosa localizado cerca de la costa, con una altitud aproximada de 1.000 metros sobre el nivel del mar.
El acceso a su cima se realiza a través del sendero local TF-218, una ruta muy transitada que parte desde el núcleo de Vento, en el vecino municipio de Arona.
“En Adeje tenemos también nuestros “iconos” naturales. El roque del Conde o de Ichasagua hoy se despertó con sombrero, señal de humedad en capas altas”, señala la citada cuenta.
¿Qué significa el sombrero del roque de Ichasagua?
El sombrero de nubes, muchas veces asociado al Teide fue descrito, incluso, por el escritor Benito Pérez Galdós, que lo citó en su novela “Marianela” (1878), donde describió el Teide como “una montaña que tiene un sombrero de nubes, y que cuando se lo quita es señal de que va a llover”.
Este sombrero, como el captado hoy en el roque de Ichasagua, se denomina altocúmulo lenticular y es un tipo de nube estacionaria con forma de lente o platillo, que se forma a mediana altitud.
Aparecen cuando el aire húmedo y estable fluye sobre montañas o relieves, generando ondas en la atmósfera; si la temperatura desciende lo suficiente en la cresta de esas ondas, el vapor de agua se condensa y da origen a estas nubes.
Su aspecto simétrico y suave a menudo las hace parecer ovnis, y por eso suelen llamar mucho la atención en fotografías y observaciones del cielo.