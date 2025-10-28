Ruta de la Cabra en Tenerife: tapas por menos de 5 euros y premio de 100 euros

La quinta edición de la Ruta Gastronómica de la Cabra se celebrará en La Laguna del 1 al 15 de noviembre, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Rural del Ayuntamiento, junto a la Asociación Empresarial La Laguna Zona Comercial (LLZC) y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA).
La iniciativa reunirá a bares, restaurantes y cafeterías de la Comarca Nordeste, que ofrecerán tapas elaboradas a partir de este producto, combinando recetas tradicionales y propuestas contemporáneas. El precio será de 4,90 euros por tapa, sin incluir bebida.
El evento permitirá que los establecimientos participantes muestren diferentes elaboraciones culinarias con la cabra como protagonista, con el objetivo de poner en valor el producto local y favorecer el desarrollo económico vinculado a la actividad agroganadera.
Desde la organización destacan que se han incrementado las cifras de participación respecto a la edición anterior.
Cheque regalo de 100 euros en la Ruta de la Cabra
La Ruta Gastronómica de la Cabra seguirá contando con herramientas digitales para facilitar el acceso a la información. La ciudadanía podrá consultar en línea los establecimientos implicados, su ubicación en un mapa y la descripción y fotografía de cada tapa ofrecida.
Además, se habilitará la votación mediante código QR disponible en la cartelería de los locales participantes.
El 22 de noviembre, a las 11.00 horas, tendrá lugar la clausura en el Mercadillo del Agricultor de la plaza del Ramal de Tejina, donde se entregará el reconocimiento al establecimiento más votado por el público, así como el premio correspondiente al sorteo.
Las personas que participen en la votación optarán a un cheque regalo de 100 euros para canjear en el local ganador.