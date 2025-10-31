Santa Cruz de Tenerife activa el protocolo de contaminación por el vertido en Los Charcos de Valleseco

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del Servicio de Seguridad y Emergencias, informa que en la mañana de hoy se ha procedido al izado de la bandera roja en las zonas de baño de Bloque, Acapulco y Charcos de Valleseco, como medida preventiva, tras recibir comunicación del CECOES 1-1-2 sobre un vertido que aún no ha sido especificado.
Según la información facilitada, el tipo de combustible vertido no ha sido especificado. De forma preventiva, se ha activado el protocolo municipal para incidentes de contaminación marina, con el fin de garantizar la seguridad de los bañistas y preservar el entorno costero.
El área de Servicios Públicos, junto a la Policía Local, ha procedido a prohibir temporalmente el baño en las zonas afectadas hasta que se confirme la total seguridad del agua. Los técnicos municipales se mantienen en coordinación con CECOES 1-1-2 para el seguimiento y evaluación del vertido.
Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para respetar la señalización y las indicaciones del personal de salvamento y seguridad presente en la zona. Y se informará puntualmente sobre cualquier novedad o levantamiento de la restricción al baño una vez se disponga del informe favorable sobre la calidad del agua.