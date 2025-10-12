Santa Cruz de Tenerife vive una nueva jornada de fe con la Virgen de Candelaria

La Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias, volvió a reunir este domingo a miles de fieles en una jornada marcada por la devoción y el fervor en Santa Cruz de Tenerife.
Desde primera hora de la mañana, la iglesia de Nuestra Señora de La Concepción abrió sus puertas para recibir a los devotos que acudieron a rezar, agradecer y cumplir promesas bajo el manto de la Morenita.
La imagen, que permanecerá dos semanas en la capital tinerfeña, se convirtió en el epicentro de una de las citas religiosas más multitudinarias del año.
Cientos de personas formaron largas colas a lo largo del día para presentar ofrendas y peticiones personales, en un ambiente de recogimiento y emoción.
Una visita que llena de fe a Santa Cruz
El Centro de Coordinación del Operativo Insular (CECOPIN) estimó en más de 100.000 personas la participación en el recorrido que llevó a la Virgen desde la Villa Mariana de Candelaria hasta la plaza de España, donde tuvo lugar el acto central.
Durante la ceremonia, el alcalde José Manuel Bermúdez dio la bienvenida a la Patrona y la definió como la “madre espiritual de todos los canarios” y “Alcaldesa Perpetua de Santa Cruz”. “Hoy, como siempre, Morenita, te decimos: bienvenida a tu casa”, expresó el regidor ante miles de personas.
Por su parte, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, participó en el acto junto a representantes civiles y religiosos, destacando la importancia de mantener viva la tradición en tiempos difíciles.
El templo de La Concepción permanecerá abierto hasta las 22:00 horas para permitir que todos los fieles puedan acercarse a la Virgen durante su estancia en la ciudad. Los actos religiosos y culturales continuarán en los próximos días como parte del programa oficial de su visita.