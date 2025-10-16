Adiós a una de las tiendas más icónicas de La Laguna, ubicada en la calle Carrera (Obispo Rey Redondo). Debido a los problemas económicos que atraviesa Benetton a nivel mundial, la franquicia ha cerrado la mayor parte de sus tiendas en España, como ha ocurrido con esta, ubicada en Tenerife.
La emblemática marca italiana Benetton inició un proceso de “reestructuración drástica” en España que contempla el cierre de 31 establecimientos y el despido de cerca de 138 trabajadores.
La decisión forma parte de un plan global que prevé la clausura de más de 400 tiendas en todo el mundo. En España, los cierres se concentran en establecimientos cuya continuidad comercial ya estaba comprometida, ya sea por el vencimiento de contratos de arrendamiento o por un descenso sostenido en las ventas.
El origen de esta crisis se remonta a las pérdidas acumuladas durante los últimos años: en 2023 el grupo registró un déficit superior a los 200 millones de euros, y aunque en 2024 consiguió reducirlo, la compañía siguió operando en números rojos.