Cae con un tractor por un barranco de Tenerife

Un hombre de 50 años ha resultado herido este viernes, 31 de octubre, tras caer por un barranquilllo mientras circulaba en tractor por Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias
El accidente tuvo lugar poco después de las 11:00 horas en Lomo La Hoya, en el municipio de San Miguel de Abona, y hasta el lugar se trasladaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
Personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró al afectado a su llegada y decidió su traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria al presentar diferentes traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones.
Agentes de Policía Local instruyeron las diligencias correspondientes, mientras la Guardia Civil colaboró en el dispositivo desplegado en la zona.