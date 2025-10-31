Grave accidente de tráfico en Tenerife: un herido crítico

Un motorista ha resultado herido de gravedad tras colisionar con un turismo en la Avenida Hespérides, en Santa Cruz de Tenerife, según informa el 112.
El siniestro ha tenido lugar en la mañana de este viernes en la citada vía, donde se personaron los recursos de emergencia activados por la sala operativa del CECOES, incluida una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El afectado, del que no han trascendido más datos, ha sido trasladado en estado crítico a un centro hospitalario.