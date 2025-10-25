Tradición y vanguardia se funden en la Noche de Finados con Famtàstic

El Liceo de Taoro de La Orotava será el 1 de noviembre (19.00 horas) un punto de encuentro entre la tradición, la cultura y la creación contemporánea con la celebración de la Noche de Finados (especial ¡Toma castaña!), dentro de Famtàstic. El festival, que une cine, gastronomía y música, ha preparado una velada donde la memoria colectiva, la cocina y los sabores del otoño se entrelazan con el arte, con un homenaje a los que viven en el recuerdo como hilo conductor.
La propuesta arranca con Historias del más allá… y del más acá, una selección de cortos en colaboración con el Festivalito de La Palma, el SeSIFF de Seúl y La Gaveta Producciones. Entre ellos destaca Día de Finados, del Instituto Canario de las Tradiciones, un retrato del vínculo entre la sociedad canaria y su relación con la muerte, además de títulos internacionales que abordan desde el rito a lo fantástico. La presencia del cineasta Eduardo Cubillo, que presentará su premiado La fianza, añade una mirada local y actual al encuentro entre lo cinematográfico y lo espiritual.
‘SABORES DE OTOÑO’
Tras las proyecciones llegará el apartado gastronómico Sabores de otoño, a cargo de Roberto Couto, Mejor Chef de Canarias 2023, y Aday Martín, galardonado con el segundo premio a la mejor paella en el Concurso Internacional de Sueca (Valencia). Juntos ofrecerán un menú degustación en torno a la castaña, producto protagonista de estas fechas. Platos como el ajoblanco de castaña con gamba canaria, el arroz otoñal con castaña asada o el bombón de morcilla dulce con cacao y castaña caramelizada formarán parte de esta experiencia, acompañada por los vinos de Bodegas Arautava y la cerveza Victoria Diez.
La música pondrá el broche con el espectáculo Finaos: Voces de las Ánimas, un concierto creado en exclusiva por el timplista Pedro Ageno junto a Ayla Rodríguez y DeReo. La fusión de música de raíz canaria y electrónica transformará la tradición de los finados en un viaje contemporáneo, emotivo y participativo. La dj Yure RD, del Colectivo de Mujeres DJ 7HTP, abrirá y cerrará la velada.
Con esta edición dedicada al Día de Finados, Famtàstic reafirma su vocación de tender puentes entre el arte, la identidad y los sentidos. Desde La Orotava, el festival recupera la esencia de una noche de memoria y celebración, en la que lo local dialoga con lo universal y la cultura se convierte, por unas horas, en un acto vivo de homenaje y creación.
