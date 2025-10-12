Cambios en el tráfico ante la Copa de Europa de Triatlón que acoge este domingo Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife acoge este domingo la Copa de Europa de Triatlón Tenerife 2025, un evento deportivo que conllevará una serie de modificaciones en la circulación y el estacionamiento en diversas zonas del frente marítimo de la capital.
Las diferentes modalidades darán comienzo a las 08:30 horas y está previsto que concluyan en torno a las 14:00 horas, según especifica el consistorio en una nota.
De este modo, con motivo de su desarrollo, se establecerán restricciones de tráfico desde las 07:00 horas del domingo, que afectarán a tramos de la avenida Constitución, avenida Francisco La Roche, el túnel de la Vía Litoral y las calles Víctor Zurita Soler, Antonio Perera Reyes, Bravo Murillo, La Marina y República de Honduras.
Asimismo, se ha solicitado a la Autoridad Portuaria la apertura de la vía auxiliar del Puerto entre las 07:00 y las 16:00 horas del domingo, con el fin de facilitar la circulación de los vehículos afectados.
También se recomienda utilizar como itinerario alternativo las Ramblas de Santa Cruz, que permitirán la conexión interior de la ciudad durante el transcurso del evento.
Restricciones de estacionamiento
Para garantizar las labores de montaje, logística y desarrollo de la prueba, será necesario suprimir temporalmente varias zonas de aparcamiento. En concreto, en la avenida Francisco La Roche, estará prohibido estacionar desde su intersección con las Ramblas de Santa Cruz a partir de las 01:00 horas del domingo 12 y hasta la finalización del evento.
En la calle La Marina, desde el callejón Bouza hasta la plaza Isabel II, no se podrá aparcar desde las 12:00 horas del sábado 11 hasta las 14:00 horas del domingo 12.
En la avenida Marítima, en el entorno de la Alameda del Duque de Santa Elena, están eliminados los estacionamientos desde el 9 de octubre hasta las 14:00 horas de hoy. Por su parte, en el carril de superficie de la avenida Francisco La Roche, no se permitirá el aparcamiento desde las 18:00 horas del sábado 11 hasta las 16:00 horas del domingo.
Parque de la Gesta y otras recomendaciones
El Parque de La Gesta quedará cerrado desde las 7.00 horas hasta las 16.00 horas del domingo 12 de octubre.
El Ayuntamiento recuerda la obligación de respetar todas las restricciones y señalizaciones que se habilitarán para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento, así como las indicaciones de los agentes de la Policía Local.
Como en ocasiones anteriores, ha recomendado hacer uso del transporte público para acudir a presenciar o participar en la prueba. En concreto, líneas de guaguas de TITSA que habitualmente circulan por la avenida Francisco La Roche modificarán sus itinerarios, circulando por el recorrido interior del Puerto.
Por su parte, las paradas de taxi permanecerán operativas en las inmediaciones del espacio destinado al triatlón, y la celebración del evento no afectará al servicio del Metropolitano de Tenerife.
Manifestación prevista en el triatlón
Además de los cambios en el tráfico y las restricciones previstas, la Plataforma de Boicot Deportivo a Israel y colectivos de solidaridad con Palestina en Canarias, han convocado, a las 13:30 horas de este domingo, una manifestación en Plaza España contra la participación de un equipo israelí en esta prueba.
En un comunicado emitido por redes sociales, la Plataforma invita, asimismo, a la ciudadanía a participar de esta protesta para no “permanecer indiferente”. “Invitamos a todas las personas comprometidas con los Derechos Humanos a participar en la acción no violenta”, han añadido.
Estos colectivos convocantes advierten que el “boicot deportivo no es discriminación por nacionalidad” cuando se compite representando oficialmente a un Estado, Israel, “que desde hace décadas viene impunemente llevando a cabo apartheid, colonialismo y genocidio en Palestina” y que, además, puntualizan, “utiliza su participación en eventos deportivos internacionales para proyectar una imagen de apertura y modernidad, intentando lavar su reputación”.