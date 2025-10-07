El Gobierno trasladará 100 menores migrantes solicitantes de asilo desde Canarias en octubre

El Gobierno de España se ha comprometido con el de Canarias a trasladar durante el mes de octubre a la Península a un centenar de menores migrantes solicitantes de asilo que permanecen en el Archipiélago, donde se contabilizan unos 900 en esta situación, según informó el Ejecutivo regional tras la reunión semanal de coordinación entre ambas administraciones.
La directora general de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, detalló que esta semana está prevista la salida de 20 menores, entre ellos una madre menor de edad con su bebé. El Gobierno autonómico ya ha autorizado la salida de 11 de esos 20 menores este miércoles.
Rodríguez explicó que el compromiso inicial del Gobierno central era trasladar a 70 menores en la primera quincena de octubre, aunque la propuesta recibida este martes se limita a 47 plazas. En total, la previsión asciende a 100 menores a lo largo del mes.
Valoraciones en los centros de protección
Una de las novedades acordadas es que los menores solicitantes de asilo serán valorados en los centros de protección de la Comunidad Autónoma, sin necesidad de ser trasladados al centro estatal Canarias 50, lo que, según el Ejecutivo regional, permitirá agilizar los traslados.
Rodríguez recordó que desde que el 25 de marzo el Tribunal Supremo dio un plazo de diez días al Gobierno central para hacerse cargo de más de 1.000 menores con protección internacional, muchos cumplieron la mayoría de edad sin poder ser atendidos como asilados.
Actualmente, han sido derivados a la Península 161 menores, mientras que en el centro Canarias 50 permanecen 106 y en el Archipiélago se encuentran unos 900 con protección internacional.
El Ejecutivo canario también ha planteado que los 30 o 40 menores con protección internacional y arraigo en Canarias puedan ser atendidos en un centro específico en las Islas.
En los casos de duda de edad, las pruebas de determinación se realizarán en Canarias cuando sea posible hacerlas “con celeridad y garantía”, una vez que la Fiscalía abra el procedimiento. En la última semana, varios supuestos menores resultaron ser adultos tras estas pruebas.
Balance del Gobierno central
Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha informado de que hasta el momento el Gobierno ha integrado en el sistema de acogida a 364 jóvenes solicitantes de asilo.
De ellos, 292 han sido valorados (247 en el centro Canarias 50 y 45 en dispositivos canarios para menores de 14 años), mientras que 71 han resultado ser mayores de edad.
Cancela avanzó que de aquí a finales de octubre se prevé el traslado de cerca de 120 menores solicitantes de asilo, con un mínimo de 90 en las próximas tres semanas, lo que elevaría el total a 500 menores trasladados antes de noviembre.
En la actualidad, el centro de derivación Canarias 50 acoge a 104 menores, de los cuales 47 han manifestado arraigo en el Archipiélago y una veintena esperan por pruebas de determinación de edad.