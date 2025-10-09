Prometen un trato más digno a las víctimas de violencia machista en Santa Cruz antes de fin de año

El TSJC ve “imprescindible” reforzar los juzgados santacruceros contra la violencia machista
Excelentes noticias desde la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias. Tras la denuncia de Intersindical que adelantó en su día DIARIO DE AVISOS sobre las enormes deficiencias que padecen las denunciantes de violencia machista por la crónica falta de medios materiales en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, la consejera Nieves Lady Barreto anunció ayer en Gran Canaria que dichos juzgados capitalinos podrán facilitar un trato más digno a estas personas antes de final de año, en declaraciones difundidas por la Agencia Efe.
La solución que anuncia dicho departamento autonómico consiste en trasladar la sede de otro juzgado a un edificio de la capital tinerfeña para ganar espacio y que así estas víctimas no sigan siendo obligadas a estar confinadas en una habitación que ni siquiera carece de servicios elementales como una máquina dispensadora de agua y alimentos.
Para colmo, en dicha habitación llegan a juntarse hasta más de una decena de mujeres (algunas incluso con bebés), lo que obliga a recurrir a otra más lejana de los dos juzgados de viogén existentes, pero casi que el remedio es peor que la enfermedad porque ello las obliga a pasar por un angosto pasillo donde pueden cruzarse con los denunciados.
A pesar de que este problema ya existía con anterioridad, Barreto denuncia con razón que cuando se acordó trasladar los juzgados de Violencia contra la Mujer de Güímar, Arona y La Laguna a Santa Cruz de Tenerife no se tuvo en cuenta el problema de la falta de espacio. Comarcalizar estos juzgados no es el problema, apostilló la consejera, sino el no disponer de las instalaciones adecuadas, ha recalcado, ya que con este proceso se consigue mayor especialización por parte de los profesionales.
Para colmo, como también recuerda la consejera, los juzgados de Violencia contra la Mujer han asumido también los delitos de agresión sexual, y por ello se han aprobado refuerzos judiciales en Arona y otros cuatro juzgados de la provincia oriental, pero no consta que ello haya llevado consigo la asignación de más funcionarios.
Precisamente, es imprescindible mencionar que la buena voluntad de los trabajadores es fundamental a la hora de tener la humanidad de facilitar, por ejemplo, una botella de agua a estas mujeres o evitar encuentros desafortunados en el dichoso pasillo, como también es de justicia resaltar que altas personalidades como el mismísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, o la fiscal general de Canarias, María Farnés Martínez, se hayan hecho eco de las denuncias por estas deficiencias en sus principales comparecencias públicas.