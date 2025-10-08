Un nuevo informe desvela por qué los turistas británicos siguen viniendo a Canarias pese a las protestas: “Son clave”

Grafitis en las paredes con mensajes como “turistas, volved a casa“, bañistas increpados en la playa o visitantes sorprendidos con pistolas de agua mientras comen en una terraza. Las protestas contra el turismo de masas se han intensificado en distintos puntos de Europa en los últimos años. Sin embargo, estas acciones no parecen tener un impacto real en las decisiones de viaje de los británicos, que siguen escogiendo el Archipiélago como destino vacacional.
Según recoge el Daily Mail, un nuevo informe de ABTA, la asociación que agrupa a los principales agentes y operadores turísticos del Reino Unido, muestra que aunque más del 75% de los viajeros británicos son conscientes del rechazo social hacia el turismo excesivo, no se ha detectado un “cambio considerable” en sus planes de vacaciones.
Mark Tanzer, director ejecutivo de ABTA, aseguró durante la conferencia anual celebrada en Mallorca que los clientes plantean preguntas a las agencias sobre las protestas, “pero eso no les impide viajar a sus destinos favoritos”.
Tanzer defendió además que la industria debe atender las preocupaciones de los residentes locales, pero sin transmitir un mensaje de rechazo a los visitantes: “Los turistas siguen siendo bienvenidos y necesarios; son clave para el sustento de muchas familias”.
España es uno de los países donde más se han visibilizado estas movilizaciones, tanto en ciudades del continente como en destinos insulares. Entre las demandas ciudadanas se encuentran limitar la llegada de cruceros o endurecer la normativa de viviendas vacacionales. Todo ello en un contexto en el que el turismo internacional deja más de 126.000 millones de euros anuales en la economía española.
De hecho, el informe de ABTA confirma que España continúa siendo el destino número uno para los británicos: un 32% de los viajeros del Reino Unido que salieron al extranjero en 2024 lo hicieron a este país. Solo entre enero y agosto de 2025, unos 13 millones de turistas británicos visitaron territorio español, un 4,3% más que en el mismo periodo del año anterior.
“La relación calidad-precio sigue siendo una prioridad para la gente”, concluyó Tanzer en declaraciones recogidas por el Daily Mail.