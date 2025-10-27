Vecinos de La Laguna increpan a Abascal al grito de “fuera fascista, no te queremos aquí”

Un vídeo que circula en redes sociales muestra a varios vecinos de La Laguna increpando al líder de Vox, Santiago Abascal, a su paso por la plaza de La Concepción. En las imágenes se oyen gritos de “¡fuera!”, “nazi”, “fascista” y “no te queremos aquí”, mientras una minoría corea “presidente”, lo que elevó la tensión y llevó a clientes de algunas terrazas a levantarse para sumarse a los abucheos.
La visita de Abascal a Canarias se produce en un contexto de fuerte debate político por la crisis migratoria en el Archipiélago. Este domingo, el dirigente vinculó la inmigración con “inseguridad”, “violaciones”, el encarecimiento de la vivienda y el “colapso de los servicios sociales y sanitarios”, y señaló al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como responsable de esa situación.
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, instó a Abascal a que “vaya a mentir a otro lado” tras su paso por Lanzarote y Gran Canaria y sus declaraciones en las que relacionó inmigración y falta de seguridad. Pestana hizo estas afirmaciones ante los medios antes de participar en una nueva reunión técnica de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración en Canarias.