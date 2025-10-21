Alta cocina, spa de lujo y bares panorámicos: el velero más grande del mundo llega a Canarias

El Club Med 2, considerado el velero más grande del mundo, recalará este otoño en las Islas Canarias durante una de sus rutas de lujo que unen la península ibérica con el norte de África.
La escala en el Archipiélago se enmarca dentro de la travesía “De Málaga a las Islas Canarias”, que se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre, con destino final en la provincia de Las Palmas.
La embarcación, que combina la navegación a vela con propulsión diésel-eléctrica, visitará puertos de Ceuta, Cádiz, Tánger, Safi, Agadir y Arrecife (Lanzarote), consolidando su regreso a las costas españolas tras varios años sin operar en estas rutas.
Un gigante de cinco mástiles
Con 187 metros de eslora, cinco mástiles y 2.500 metros cuadrados de velas, el Club Med 2 es una embarcación singular en el panorama náutico internacional.
Diseñado como un híbrido entre un velero tradicional y un crucero de lujo, dispone de 164 camarotes con capacidad total para 328 pasajeros y una tripulación de 338 personas.
El buque, perteneciente al sello Exclusive Collection de Club Med, ha sido completamente reformado para ofrecer un ambiente inspirado en la Riviera francesa, donde el diseño contemporáneo y los materiales nobles conviven con detalles náuticos clásicos.
Lujo y bienestar a bordo
A bordo, los pasajeros podrán disfrutar de dos restaurantes de alta cocina, con menús elaborados a partir de ingredientes frescos de temporada, y un spa by Sothys que incluye tratamientos de belleza y bienestar.
Además, el barco ofrece una amplia gama de actividades acuáticas supervisadas, como wakeboard, windsurf, paddle surf o snorkel.
El Club Med 2 también dispone de un punto de acceso directo al mar, lo que permite practicar deportes acuáticos desde la propia popa, y cuenta con varias zonas de ocio distribuidas en seis cubiertas, entre ellas un solárium, un piscina exterior y bares panorámicos.
Dos rutas por España y Marruecos
El regreso del Club Med 2 coincide con el 75 aniversario de la marca Club Med, fundada en 1950 en la isla de Mallorca y pionera en el concepto de Todo Incluido. Para conmemorar esta fecha, el velero realiza dos itinerarios especiales por aguas españolas y marroquíes.
La primera travesía, “De Cataluña a Andalucía”, tiene lugar del 18 al 25 de octubre con salida desde Barcelona y escalas en Palma de Mallorca, Valencia, Alicante, Cartagena, Puerto Banús/Marbella, Gibraltar y Málaga.
La segunda, “De Málaga a las Islas Canarias”, recorrerá durante una semana el Atlántico oriental, finalizando en Lanzarote, donde el velero despedirá su temporada europea antes de poner rumbo al Caribe, su destino habitual durante los meses de invierno.