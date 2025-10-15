Denuncian un vertido incontrolado cerca de varios centros educativos en Santa Cruz de Tenerife: “La zona está llena de ratas”

Vecinos de Santa Cruz de Tenerife denuncian la existencia de un vertido incontrolado en el barranco situado en la zona del Camino del Hierro, en la parte alta del distrito Salud-La Salle, entre los barrios de Chamberí y el entorno de la Avenida Benito Pérez Armas.
En este punto se ubican varios centros educativos, entre ellos el Liceo Francés Internacional de Tenerife, la Escuela de Actores de Canarias y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez.
Según uno de los afectados, el barranco presenta una acumulación constante de residuos y proliferación de ratas, una situación que se mantiene desde hace meses sin que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife haya actuado para solucionarla.
Ante la falta de respuesta del concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, el vecino se ha puesto en contacto con Diario de Avisos para denunciar la situación. Asegura que el edil tiene conocimiento del problema desde diciembre de 2024, cuando le informó por primera vez de que la zona estaba “llena de residuos y ratas”
En marzo de este año, el afectado volvió a dirigirse al concejal para advertir de que “la situación en el barranco con basuras y escombros sigue empeorando”. En mayo, reiteró su mensaje indicando que “mes a mes sigue empeorando” y advirtiendo del riesgo sanitario que supone la presencia de ratas y residuos combustibles en un entorno con varios centros educativos.
El vecino sostiene que, a pesar de estas comunicaciones, el estado del barranco continúa deteriorándose y que no ha recibido respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. “Todo va a peor”, sentencia.