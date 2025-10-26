Vilaflor pide medidas “urgentes” ante el “martirio diario” de quads que acceden al Teide

El Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna ha aprobado en el pleno ordinario de octubre una moción presentada por el grupo de gobierno del PSOE en la que se insta al Cabildo de Tenerife a intervenir ante lo que consideran un “problema grave de tráfico, seguridad y convivencia provocado por la circulación masiva de quads, buggies y vehículos similares en las carreteras insulares que atraviesan el municipio”.
Esta iniciativa salió adelante con los votos del PSOE y la abstención de Coalición Canaria y con ella se busca poner freno a una situación que, según la alcaldesa, Agustina Beltrán (PSOE), se ha vuelto “un martirio diario” para los vecinos.
Retenciones
Beltrán explicó que cada día se registran grupos de hasta 25 vehículos que circulan “varias veces en sentido ascendente y descendente por las vías de acceso al Teide”, lo que genera “retenciones y una sensación de inseguridad constante entre los conductores locales”. Señala también que al ser carreteras estrechas y sinuosas “resulta imposible adelantar cuando pasan” y que los propios guías “llegan a cruzarse cortando los dos carriles para facilitar la entrada o salida de los vehículos”.
A su juicio, esta es una práctica que “provoca malestar y supone un peligro evidente para todos los que transitan por la zona”.
Recordó además que hace dos años el consistorio aprobó una ordenanza municipal que prohibía el tránsito de estos vehículos por las pistas y calles del municipio debido al deterioro que causaban, sin embargo subrayó que las competencias municipales no alcanzan a las carreteras insulares y por ello solicitó al Cabildo que “actúe con la misma determinación y establezca medidas de control”.
En la exposición de motivos de la moción, se advierte que esta modalidad de turismo recreativo, pese a su componente económico, está generando “impactos negativos sobre la tranquilidad del entorno rural, el tráfico rodado, la seguridad vial y el medio ambiente”.
El documento detalla que “los vehículos producen un ruido superior al de los convencionales, entorpecen la circulación al desplazarse en grupos numerosos y acceden a pistas cercanas a espacios naturales protegidos”, lo que contribuye a la erosión del terreno y a la alteración de la fauna.
El texto aprobado propone que el Cabildo elabore un informe técnico urgente sobre el impacto de estos vehículos, establezca limitaciones de velocidad, tamaño de los grupos y franjas horarias, refuerce la vigilancia con la colaboración de la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil.
Además, se insta a promover campañas informativas dirigidas tanto a empresas organizadoras como a los propios usuarios para fomentar el respeto al entorno y a la población local, e impulsar alternativas de turismo sostenible.
Actuar con firmeza
“Es necesario actuar con firmeza y base jurídica para evitar que un modelo descontrolado comprometa el desarrollo sostenible y la calidad de vida en Vilaflor de Chasna”, afirma la alcaldesa.