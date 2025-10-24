La Virgen de Candelaria se despide de los chicharreros y regresa a su basílica

La Virgen de Candelaria regresa hoy a su basílica, en la Villa Mariana, tras haber permanecido en Santa Cruz durante dos semanas. Tanto los actos previstos como su despedida de la ciudad supondrán la adopción de una serie de medidas que afectarán al tráfico y la circulación. Aunque en primer término la imagen será trasladada a la plaza de España para la celebración de una eucaristía de despedida, el grueso del dispositivo de seguridad se concentrará para velar por el itinerario santacrucero de regreso a Candelaria.
Respecto al recorrido, tras abandonar la iglesia de La Concepción sobre las 19.00 horas, se dirigirá a la plaza de España por las calles Santo Domingo, Candelaria, Imeldo Serís, General Gutiérrez y La Marina, desembarcando entonces en la citada plaza. Una vez que termine el acto religioso, se prevé que la procesión de regreso comience a las 22.00 horas, teniendo en cuenta que, durante este recorrido, habrá paradas y pequeños actos en puntos de la avenida Bélgica, Cruz del Señor, Cuesta Piedra y junto a la sede de la comunidad de madres dominicas.
Una vez emprenda su camino de regreso, la imagen discurrirá desde la plaza de España por la calle La Marina; de nuevo General Gutiérrez y, desde ahí, hacia la calle Bravo Murillo, San Sebastián, avenida Bélgica, avenida Islas Canarias, Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá y Arocha, Juan Rumeu García, subida de la Cuesta Piedra, Juan García Álvarez, Francisco Pizarro y carretera Santa Cruz-La Laguna (TF-180), siguiendo por las calles José Guezala Bignory, Elías Bacallado, avenida Príncipes de España, carretera del Rosario y, después, por la carretera general del Sur (TF-28) hasta el límite municipal en la zona de El Tablero.
Estacionamientos
Respecto a las prohibiciones para aparcar, desde hoy, a las 15.00 horas, no se podrá estacionar en la calle General Gutiérrez, plaza de España, estacionamientos de la plaza del Cabildo y calle San Sebastián, desde la rotonda de Santa Cruz de la Sierra hasta la avenida La Salle. Un poco más tarde, a las 17.00 horas, esta limitación se extenderá a la avenida Bélgica, tramos de las calles Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá y Arocha, Buenaventura Bonnet, Juan Rumeu García, subida Cuesta Piedra, Juan García Álvarez, Francisco Pizarro, un tramo de la vía Santa Cruz-La Laguna y otro de Príncipes de España.
A las 20.00 horas, en la carretera general del Sur, se prohibirá estacionar desde la rotonda de Tíncer hasta la de Barranco Grande en sentido sur, para garantizar la seguridad del traslado de la imagen religiosa y de la comitiva que le acompañará. Debido al recorrido de regreso de la Virgen a su basílica, se verán afectadas algunas líneas de guaguas, que recuperarán su recorrido habitual una vez pase la imagen con la comitiva de peregrinos. Titsa dispondrá una guagua de apoyo para aquellas personas que participen en la peregrinación de vuelta de la virgen a su basílica.