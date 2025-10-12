cd tenerife

EN VIVO | CP Cacereño, 0-CD Tenerife, 0

Los blanquiazules, invictos y con pleno de triunfos, se ven las caras esta noche ante un rival que coquetea con el descenso
El CD Tenerife ya conoce a su rival en la Copa del Rey
El CD Tenerife buscará esta noche, a partir de las 20.00 horas, su séptima victoria consecutiva ante un Cacereño que vuelve al renovado Príncipe Felipe, en choque correspondiente a la séptima jornada del grupo primero de Primera Federación.

Los blanquiazules están batiendo todos los récords en el inicio del campeonato, ya que es el primer equipo en firmar el mejor arranque de la historia de Primera Federación. Sus números asustan a cualquiera con un pleno de victorias y líder destacado del grupo.

