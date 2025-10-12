EN VIVO | CP Cacereño, 0-CD Tenerife, 0

El CD Tenerife buscará esta noche, a partir de las 20.00 horas, su séptima victoria consecutiva ante un Cacereño que vuelve al renovado Príncipe Felipe, en choque correspondiente a la séptima jornada del grupo primero de Primera Federación.
Los blanquiazules están batiendo todos los récords en el inicio del campeonato, ya que es el primer equipo en firmar el mejor arranque de la historia de Primera Federación. Sus números asustan a cualquiera con un pleno de victorias y líder destacado del grupo.