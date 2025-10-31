Volcano Films comparte su experiencia en el CIIF 2025

Canarias reafirma su posición como uno de los destinos más atractivos para el rodaje de producciones internacionales gracias a su sistema de incentivos fiscales, su infraestructura audiovisual y el talento de sus profesionales. En este contexto, la jornada Case Study/Producciones Internacionales en Canarias, celebrada este jueves en el CIIF Market 2025, puso el foco en la madurez del sector y en el papel clave que desempeñan las productoras locales.
El encuentro contó con la participación de Volcano Films, una de las productoras de servicios más veteranas del Archipiélago, con más de 30 años de trayectoria. A través de dos casos de estudio, la productora ha compartido su experiencia tanto en el ámbito de los rodajes internacionales con incentivos fiscales como en el de las coproducciones con participación canaria, demostrando la evolución y consolidación del ecosistema audiovisual en las Islas.
Durante la sesión, los panelistas Sebastián Álvarez (CEO y productor) y Alejandro Álamo (productor), ambos de Volcano Films, presentaron dos casos de estudio complementarios:
El panel, moderado por Ricardo Martínez, director de la Tenerife Film Commission, ofreció un diálogo práctico sobre las distintas formas en que Canarias puede integrarse en la producción audiovisual global, desde la prestación de servicios hasta la coproducción con estructura de financiación propia.
El primero de los casos presentados fue La Palma, una producción de la noruega Fantefilm con los servicios de producción de Volcano Films. La serie, rodada en 2023 en las islas de Tenerife y La Palma y estrenada en 2024 en Netflix, se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma durante semanas.
Como explicó Alejandro Álamo, el proyecto nació tras una visita de localización organizada por la Tenerife Film Commission en 2021, en la que participaron varias productoras de servicios canarias. Finalmente, Volcano Films fue la elegida para acompañar a la producción, que movilizó a más de 1.000 extras, 20 actores secundarios y 300 técnicos, la mayoría profesionales locales.
Este caso ejemplifica la sinergia entre la film commission, los incentivos fiscales y las empresas canarias, y cómo la industria audiovisual del Archipiélago es capaz de gestionar rodajes internacionales de gran complejidad integrando talento local.
El segundo caso de estudio fue el largometraje The Hive, coproducido por Volcano Films y la reconocida productora alemana augenschein Filmproduktion. Rodada en Tenerife durante el verano de 2025 y dirigida por el cineasta español Martín Rosete, la película supone un paso decisivo para la industria canaria en su evolución hacia modelos de coproducción internacional y desarrollo propio.
A diferencia del modelo de service, en The Hive la productora canaria asumió un rol de coproductora ejecutiva, participando activamente en la financiación, el desarrollo creativo y la ejecución técnica. El rodaje contó con un equipo mayoritariamente formado por profesionales canarios en departamentos clave como fotografía, arte, maquillaje y vestuario.
Protagonizada por Franka Potente y Sophie Cookson, la cinta combina localizaciones emblemáticas de Tenerife con rodaje en Alemania, reforzando la proyección internacional de las producciones vinculadas a las Islas.
Sebastián Álvarez expuso cómo se fraguó la participación de Volcano Films en el proyecto The Hive. “Habíamos hecho ya dos service de producción con la misma empresa -detalló-, y esa relación de confianza fue clave para que delegaran íntegramente la producción ejecutiva, permitiéndonos proponer no solo equipo técnico, sino también director y profesionales principalmente canarios. Y ser un puente para este talento emergente. Y de esta manera, The Hive nació como un service y evolucionó rápidamente a coproducción. Todo se dio en apenas mes y medio, y eso solo ocurre cuando hay confianza en tu capacidad técnica y humana.”
Para cerrar el panel, Guillermo Ríos, director del CIIF Market, destacó el papel del talento canario en el crecimiento de la industria audiovisual, y valoró la labor de entidades como el Clúster Audiovisual de Canarias, la Tenerife Film Commission y las productoras locales para posicionar al Archipiélago como un destino no solo de rodajes, sino de creación.
Este panel se enmarca en las actividades promovidas por Canary Islands International Film Market para fortalecer la visibilidad del sector audiovisual canario y fomentar el intercambio de buenas prácticas entre productoras locales e internacionales.
El encuentro permitió analizar de primera mano cómo los incentivos fiscales, la colaboración público-privada y la profesionalización del sector están consolidando a Canarias como uno de los polos más competitivos del audiovisual europeo.
La 21ª edición del Canary Islands International Film Market se celebra en Santa Cruz de Tenerife hasta este viernes. El encuentro reúne a productores, distribuidores, agentes financieros y representantes institucionales con el objetivo de impulsar la coproducción, la inversión y la proyección internacional de proyectos cinematográficos y televisivos vinculados a Canarias.
El mercado está impulsado por Festeam, Comunicación y Eventos, y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, a través del Área de Cultura, Museos y Deportes; el Gobierno de Canarias, por medio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Proexca, y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo, y Macaronesia Films; con la colaboración de Turismo de Tenerife, a través de la Tenerife Film Commission, y del Clúster Audiovisual de Canarias, entre otras entidades.