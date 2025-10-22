sucesos

Buscan a Yuleidi, desaparecida en Canarias

La mujer tiene 48 años y una estatura de entre 1,50 y 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo canoso y ondulado, y los ojos marrones
SOS Desaparecidos ha activado una alerta este miércoles para localizar a Yuleidi, desaparecida en Canarias desde ayer, martes, 21 de octubre de 2025, concretamente en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

La mujer tiene 48 años y una estatura de entre 1,50 y 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo canoso y ondulado, y los ojos marrones.

Desde la asociación piden a las personas que dispongan de información que permita encontrar a Yuleidi que contacten al teléfono 868-286-726.

Novedades en la desaparición de Ione en Tenerife

Como en todos los casos de personas desaparecidas en Canarias, SOS Desaparecidos apela a la colaboración ciudadana, pues las primeras horas son fundamentales.

De hecho, Ione, el menor que ayer se encontraba desaparecido en Tenerife, ha sido localizado gracias a la ayuda de la ciudadanía.

