Buscan a Yuleidi, desaparecida en Canarias

SOS Desaparecidos ha activado una alerta este miércoles para localizar a Yuleidi, desaparecida en Canarias desde ayer, martes, 21 de octubre de 2025, concretamente en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
La mujer tiene 48 años y una estatura de entre 1,50 y 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo canoso y ondulado, y los ojos marrones.
Desde la asociación piden a las personas que dispongan de información que permita encontrar a Yuleidi que contacten al teléfono 868-286-726.
Novedades en la desaparición de Ione en Tenerife
Como en todos los casos de personas desaparecidas en Canarias, SOS Desaparecidos apela a la colaboración ciudadana, pues las primeras horas son fundamentales.
De hecho, Ione, el menor que ayer se encontraba desaparecido en Tenerife, ha sido localizado gracias a la ayuda de la ciudadanía.