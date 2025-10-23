sucesos

Encuentran a Yuleidi, que había desaparecido en Canarias

SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta a primera hora de este jueves
Encuentran a Yuleidi, que había desaparecido en Canarias. SOS Desaparecidos
La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta para localizar a Yuleidi P. S., de 48 años, a quien se le había perdido la pista el pasado 21 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria.

La mujer, a quien se describía con una estatura de entre 1,50-1,60 metros, complexión delgada, pelo canoso y ondulado, y ojos marrones, ha sido localizada gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión.

Piden ayuda para encontrar a desaparecidos

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier otra información de un desaparecido, que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.

Es el caso de Francisco D. Borja M., desaparecido en Canarias desde el 28 de septiembre.

Al hombre, de 52 años y en situación de “alta vulnerabilidad”, se le perdió la pista en Las Palmas de Gran Canaria y, tal y como figura en el cartel de búsqueda, mide 170/172 metros de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo canoso y los ojos castaños.

