Más de 100 vecinos de La Rambla exigen al Cabildo solución al acceso a la TF-5: abocados a un “cruce suicida”

Más de un centenar de personas, convocadas por la plataforma vecinal Todos con La Rambla, volvió a concentrarse ayer, a las 12.00 horas, en el punto negro de la TF-5 a la entrada de este barrio de San Juan de la Rambla, con el objetivo de seguir demandando una solución provisional que mejore el acceso de conductores y peatones.
Los residentes reclaman desde hace tiempo que el Cabildo de Tenerife dote este fatídico cruce de un paso de cebra, semáforo inteligente o una isla que permita entrar con seguridad y que también sirva para hacer el giro en sentido Santa Cruz de Tenerife. Demandas con las que buscan dar solución al grave problema que existe en el barrio de La Rambla, donde los vecinos se ven abocados a tener que cruzar a una parada de guaguas suicida, que también utilizan adolescentes y turistas, con el consiguiente riesgo de ser atropellados.
La portavoz del movimiento, Adela Abreu, explicó que “de nuevo hemos salido a reivindicar un derecho justo para la movilidad vecinal, no solo de peatones sino de los propios conductores. Por ello, y viendo que las autoridades hacen caso omiso, hemos optado por dejar una gran pancarta de protesta en el cruce, en la que pedimos una solución provisional inmediata para este punto negro y por lo que hemos propuesto varias acciones que no son difíciles de ejecutar si hay voluntad para ello”.
Asimismo, Abreu dijo que “la intención era colocar otra pancarta sobre la parada de guaguas, pero debido a la altura es necesaria una grúa para colocarla y no disponemos de recursos económicos para ello”.
En esta nueva concentración, los residentes contaron con el respaldo de la asociación de vecinos y mucha gente del casco, aunque no así con ningún representante político del Ayuntamiento de San Juan de La Rambla.
La próxima protesta se llevará a cabo después de Reyes, aunque Adela Abreu confía en que antes se les dé alguna respuesta. “No entendemos cómo tenemos técnicos que no buscan soluciones ni políticos que busquen a otros técnicos que sean más operativos. Tampoco que se primen 120 metros cuadrados de tierra inamovibles y sí la eliminación de dos viviendas que están desde hace años y en las que viven personas, que son más importantes que la flora y fauna”.