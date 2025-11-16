Accidente en la TF-5: tres heridos tras una colisión múltiple

La autopista TF-5, a la altura del kilómetro 30 en Santa Úrsula, volvió a ser escenario este sábado de un nuevo accidente de tráfico.
Una colisión múltiple entre cuatro vehículos, registrada a las 19:23 horas, dejó tres personas heridas de carácter moderado, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Los recursos de emergencia fueron activados de inmediato debido al alcance del siniestro, que ocasionó retenciones en sentido norte.
Tres heridos trasladados a centros hospitalarios
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los tres afectados, todos con lesiones de carácter moderado:
- Hombre de 44 años, con cervicalgia y traumatismo torácico, trasladado al Hospital Universitario de Canarias.
- Hombre de 32 años, con cervicalgia y dolor lumbar, evacuado a Hospiten Rambla.
- Mujer de 27 años, con policontusiones, derivada también al Hospital Universitario de Canarias.
Hasta el lugar acudieron dos ambulancias de soporte vital básico del SUC.
Amplio dispositivo en la autopista
Bomberos de Tenerife aseguraron los vehículos implicados y colaboraron en las labores de atención a los heridos. Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico y se hizo cargo del atestado del accidente.
También intervinieron el Cuerpo General de la Policía Canaria y el servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, encargado de la limpieza de la vía.
Las causas de la colisión están siendo investigadas, mientras que la circulación quedó restablecida tras la retirada de los vehículos afectados.