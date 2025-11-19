Acerina Amador estrena este jueves ‘Anacaona’ en el Paraninfo de la ULL

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) será mañana jueves (20.30 horas) el escenario del estreno de la pieza Anacaona, el más reciente trabajo de la creadora tinerfeña Acerina Amador. Se trata de una creación conjunta con Fernando López que bucea en las relaciones entre género, trabajo y racialización a través de canciones de salsa, el movimiento y el texto.
Las localidades para asistir al estreno de esta propuesta escénica, en la que también participa Diego Lupiáñez, se pueden adquirir en la plataforma digital www.ecoentradas.com.
FRENTE AL PODER
Acerina Amador y Fernando López se encuentran para dar forma a una propuesta escénica donde el movimiento, la palabra teatralizada y los recursos audiovisuales se entrelazan con el objetivo de narrar la biografía de mujeres que, a lo largo de la historia, han resistido a los poderes coloniales.
El proyecto nace del hallazgo de una pieza de salsa dedicada a Anacaona, princesa taína que en 1503 eligió la horca antes que convertirse en concubina de un conquistador castellano. Desde entonces se ha convertido en símbolo de resistencia para los pueblos originarios y para las mujeres caribeñas. Su figura ha trascendido las fronteras de República Dominicana y Haití, inspirando movimientos independentistas en el siglo XIX -como recuerda José Martí- y dando nombre incluso a una célebre orquesta de son cubano compuesta solo por mujeres.
Siguiendo la genealogía de su memoria, los artistas hallan un eco cercano: la princesa Acerina, quien junto al rey Tanausú resistió en la isla de La Palma frente al poder colonial castellano, hasta entregarse ambos a la muerte como acto de resistencia en 1493.
EL PÚBLICO
La pieza combina el relato compartido propio de la tradición oral con momentos de ruptura de las convenciones teatrales, donde se interpela directamente al público para cuestionar su comportamiento en la sala y su relación con los artistas. Este dispositivo genera un paralelismo entre las formas históricas de resistencia frente al colonialismo y las resistencias cotidianas a la obediencia y disciplina impuestas por las sociedades contemporáneas.
Con humor, ironía y un lenguaje híbrido, Anacaona invita al espectador a sentir, comprender y experimentar en primera persona una pregunta esencial: ¿cómo nos enfrentamos y cómo nos posicionamos ante el deber de obediencia?