El aeropuerto de Tenerife Sur estrena el sistema europeo de control de pasaportes

El aeropuerto de Tenerife Sur comenzó ayer las pruebas del nuevo Sistema de Entrada/Salida (EES), una herramienta tecnológica de la Unión Europea diseñada para reforzar el control de las fronteras exteriores del espacio Schengen.
Esta medida busca aliviar las largas colas que se forman en el aeropuerto de Tenerife Sur, principal punto de entrada de turistas -especialmente británicos-, donde la acumulación de pasajeros para pasar el control de pasaportes es importante.
La puesta en marcha del nuevo sistema responde a las reiteradas quejas de viajeros, de varios actores principales del subsector hotelero, así como de las administraciones públicas, que llevan años denunciando la situación “caótica” en la terminal de llegadas del aeropuerto de Tenerife Sur, donde las colas llegan a ser aterradoras cada vez que coinciden varios vuelos procedentes de países fuera del espacio Schengen.
Desde el Ministerio de Interior se informa de que la puesta en marcha “será progresiva y no se completará hasta el 10 de abril de 2026”. El EES sustituye el sellado manual de pasaportes por un sistema automatizado que registrará digitalmente la entrada y salida de ciudadanos de terceros países (no pertenecientes al espacio Schengen), incluyendo datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial.
El Ministerio del Interior ha destinado 83 millones de euros para adaptar todos los puestos fronterizos españoles a los requisitos técnicos del nuevo sistema. La Policía Nacional continuará siendo el cuerpo responsable del control en frontera, mientras que la Guardia Civil mantendrá sus funciones de resguardo fiscal.
Con la activación del sistema en las instalaciones del Tenerife Sur, autoridades locales y la Embajada británica han recomendado a los viajeros internacionales que lleguen con más antelación al aeropuerto y estén preparados para los nuevos controles, ya que estos podrían requerir más tiempo de lo habitual durante la fase inicial.