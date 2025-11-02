Akira Back, chef de talla mundial: “En Canarias el pescado es único; está buenísimo”

“Aquí el pescado… es único. Nunca había probado un pescado en ningún otro lugar del mundo que supiera como el de Corea o Japón. Algunos pescados aquí incluso son mejores. ¡Increíble! Está buenísimo”, contesta con entusiasmo Akira Back. Y añade “el carabinero de La Santa, ¡oh!”.
Esa admiración se ha traducido en un plato espectacular, el carabinero de La Santa con salsa de sus cabezas, panceta y kimchi. Pero Akira Back afirma que encuentra muchas oportunidades para desarrollar el menú de su restaurante “en torno al pescado local. Porque el producto es tan bueno y tan maravilloso que creo que eso es lo que espera el cliente. Para mí es muy importante -añade- que cuando comas en el restaurante recuerdes siempre ese pescado”.
La curiosa historia de Akira Back
Akira Back nació y creció en Seúl (Corea del Sur) pero los negocios de su familia le llevaron a establecerse en Aspen (Colorado, EE.UU.). donde reside actualmente. A los 15 años comenzó su carrera en el mundo del snowboard, donde pasó 7 años, e incluso aparece en varias películas de deportes extremos. LLegó al mundo de la cocina para complementar sus ingresos, hasta convertirse en uno de los chefs más reconocidos por sus interpretaciones innovadores de la cocina japonesa y coreana.
Back gestiona un imperio de restaurantes con 26 establecimientos en ciudades de todo el mundo como París, Las Vegas, Dubái, y Seúl especializados en cocina japonesa moderna con influencias de otras culturas, como la coreana. Eso, a pesar de que dice que “en mi trayectoria, nunca pensé en abrir muchos restaurantes”. Lo que sí tenía claro es que uno de ellos debería estar en España porque “tenía muchas ganas de hacer algo aquí desde hace tiempo, surgió la oportunidad de Tenerife y pensé, ¡caramba, es perfecto!”.
Lo que más le gusta de esta isla es “lo tranquila que es. Bueno, ya sabes, vivo en Colorado, en Las Vegas, y me gustan más los sitios más pequeños, con más paz”. Y a eso añade que “los chefs que trabajan aquí van a pescar y me han enviado vídeos pescando, y me gusta esa conexión con el océano que tienen aquí”.
¿Y cómo se gestionan 26 restaurantes repartidos por todo el mundo? Akira Back no duda en la respuesta: “En cada uno de mis locales hay un chef maravilloso. Y, por suerte, creo que ahora son mejores que yo. Lo cual es bueno, porque quiero trabajar con gente mejor que yo. Sí, yo creé el concepto, soy la cara visible, pero, sinceramente, últimamente no tengo mucho tiempo para volver a la cocina. Todo el menú es mío, pero ahora estos chicos son unos cracks. Siempre se lo digo a todo el mundo: Sigo abriendo restaurantes porque tengo la suerte de contar con un equipo mejor que yo. Por eso sigo abriendo. El año que viene tenemos previsto abrir seis o siete más”.
En el caso del restaurante en Tenerife ocurre lo mismo, los cocineros son de la zona, entienden muy bien el mercado y saben lo que me gusta hacer. Usar talento local, crear algo único y diferente”.
¿Cuál es la experiencia gastronómica que nos vamos a encontrar en Akira Tenerife?, le preguntamos.” Lo primero que quiero es conectar con la gente”, responde el chef, “por eso no quiero crear un restaurante donde la gente se sienta incómoda, me refiero a que no quiero que sea demasiado extravagante. Quiero ofrecer algo sencillo, pero que a la vez te guste mi comida. Quiero crear un ambiente armonioso en mi restaurante para que todos puedan ir y disfrutar, independientemente de si son veganos, si no comen pescado o carne… Que se sientan cómodos, como en casa”.
Y hablando de sentirse como en casa, Akira Back dice con rotundidad que “me encanta el vino de Tenerife, me encanta”, aunque reconoce que el precio es más elevado al ser una producción más limitada. “Ya tengo ganas de beber otra copa esta noche”, asegura durante la entrevista celebrada The Ritz Carlton Abama.