Alerta sanitaria por harinas “sin gluten”: estas son las marcas y lotes que dan positivo en la proteína

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ampliado la alerta por la presencia de gluten en diversas harinas de trigo sarraceno comercializadas como “sin gluten”, incorporando nuevos lotes y marcas afectados.
La primera notificación se refería al lote L133254218 de la marca Organic Sac. No obstante, la agencia ha comunicado que también presentan presencia de gluten los lotes 127253518 (con fecha de consumo preferente del 28 de agosto de 2026) y 421252830 (con fecha del 28 de julio de 2026) de la misma marca.
La ampliación incluye, además, cuatro lotes de harina de trigo sarraceno ecológico sin gluten de la marca Eliges (Grupo IFA): 228253687, 423253089, 435254472 y 535254489, cuyas fechas de consumo preferente abarcan desde el 28 de agosto hasta el 28 de octubre de 2026.
En el caso de la marca Naturitas, están implicados los lotes 328253710, 428253739 y 428253745, todos ellos comercializados en envases de 1 kilo y con fecha de consumo preferente del 28 de septiembre de 2026.
La alerta también afecta a diez lotes de Farina de fajol eco de la marca Bonpreu: 120252602, 521252850, 223253033, 227253557, 230253939, 133254230, 130253916, 133254231, 138254763 y 238254785. En estos casos, las fechas de consumo preferente se sitúan entre el 28 de julio y el 28 de noviembre de 2026.
Asimismo, se han identificado siete lotes afectados de harina de trigo sarraceno sin gluten de la marca Veritas (222252902, 423253075, 127253531, 331254076, 435254468, 236254550 y 538254851) y cuatro lotes de farina de fajol eco sin gluten de la marca Casa Ametller (423253085, 128253658, 435254466 y 538254840).
Según la información facilitada por Aesan, la distribución de estos productos se ha realizado en Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia, aunque no se descarta que haya podido llegar a otras comunidades autónomas.
La comunicación ya ha sido trasladada a las autoridades autonómicas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) para que verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Aesan recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que tengan en su domicilio alguno de los lotes mencionados que no los consuman. La ingesta de estas harinas no supone ningún riesgo para el resto de la población.