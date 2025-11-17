Atropello mortal en Canarias

Un hombre ha fallecido este lunes, 17 de noviembre, tras haber sido víctima de un atropello en la FV-2, en dirección a Las Salinas, Antigua (Fuerteventura).
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta pasadas las 13:30 horas y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
A la llegada del personal sanitario al lugar del incidente, el afectado en encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, sin resultado.
La Guardia Civil instruye las diligencias.