Atropello mortal en Canarias

El personal sanitario intentó reanimarlo sin resultado
Atropellan a un hombre de 80 años en Tenerife
Atropello mortal en Canarias. Ambulancia del SUC 112 Canarias
Un hombre ha fallecido este lunes, 17 de noviembre, tras haber sido víctima de un atropello en la FV-2, en dirección a Las Salinas, Antigua (Fuerteventura).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta pasadas las 13:30 horas y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

A la llegada del personal sanitario al lugar del incidente, el afectado en encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, sin resultado.

La Guardia Civil instruye las diligencias.

