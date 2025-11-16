Muere un hombre tras salirse de la vía con su coche en Tenerife

Un hombre ha fallecido este domingo después de que el coche en el que circulaba se saliera de la vía en la carretera TF-21, a la altura del kilómetro 36, en el municipio de La Orotava.
El incidente ocurrió a las 12:47 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
Tras recibir la alerta, el CECOES activó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias compuesto por un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Guardia Civil, el Cuerpo General de la Policía Canaria, la Policía Local y el CECOPIN Tenerife.
A su llegada, los equipos de emergencia encontraron al afectado en estado crítico. Los sanitarios del helicóptero medicalizado solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.
Agentes de la Guardia Civil, junto con efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, facilitaron la maniobra de aterrizaje de la aeronave en una zona próxima al accidente. El personal del CECOPIN colaboró aportando información para garantizar la seguridad durante la operación.
La Guardia Civil ha asumido la investigación del siniestro e instruye las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró en las tareas de apoyo y regulación en la zona.