El mejor bar de carretera de Canarias, con ‘bocadillos generosos’: “Comes por menos de 10 euros”

Pepe Chiringo San Andrés, ubicado en la Carretera General La Costa, km 13,2, en el entorno de Moya (Gran Canaria), ha sido incluido por el diario El País en su selección de los 19 mejores bares de carretera de España recomendados por bodegueros expertos. El mejor bar de carretera de las islas es sumamente popular.
Desde su apertura en 1983, esta cadena canaria de comida rápida se ha convertido en una de las paradas más conocidas de la Isla gracias a una propuesta basada en rapidez, calidad y precios accesibles. Entre sus especialidades destacan algunos de los bocadillos más populares de Canarias, como el famoso Pepechuga (pollo, lechuga, jamón york y queso), la Pepechiringo de ternera o el contundente Lomogordo. Estas recetas, ya clásicas para muchos conductores, han hecho del local un punto fijo para camioneros y viajeros.
Por menos de 10 euros, en este bar de carreretera, los clientes pueden elegir entre bocadillos artesanales, ensaladas, combinados, hamburguesas o croissants, siempre en un ambiente cercano que mantiene la esencia de la gastronomía canaria.
La sede de San Andrés (El Pagador) es una de las más comentadas en Internet. Suma más de 2.500 reseñas y una valoración media de 3,8/5 en Restaurant Guru, donde muchos usuarios destacan la rapidez del servicio y el ambiente animado que se vive en el local.
Su fama ha llegado incluso a nivel nacional. El País lo incluyó en su lista de “19 restaurantes de carretera donde comen los bodegueros en España”, un ranking que reconoce espacios apreciados por su buena relación calidad-precio y su ambiente auténtico. Esta mención refuerza su posición como parada obligatoria para quienes buscan comida rápida con sabor local en este bar de carretera.