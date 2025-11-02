La Laguna Tenerife sucumbe en Vitoria víctima de un mal tercer cuarto (89-79)

La Laguna Tenerife cayó en su visita al Baskonia (89-79) en un partido decidido en el tercer cuarto (34-16) y en el que su oponente impuso su físico.
Buen arranque de La Laguna Tenerife (2-8). Con orden, los de Vidorreta lograron cometer pocos errores.
Del 5-12 se pasa al empate a 12. El Canarias comenzó a fallar y Kurucs emergió para los locales para cerrar la manga con 18-17.
La Laguna Tenerife, con tres buenas defensas sacó otra vez la cabeza (21-27) tras un parcial de 0-7. Con 24-29, Txus Vidorreta paró el partido para que Baskonia no lograra crecer.
El Canarias volvió a marcharse de la mano de Gio (27-40) para dejar las cosas con 29-40 al descanso.
Marcelinho, en el intermedio, ya valoraba 13; Shermadini, 16.
La Laguna Tenerife no puede
Las segundas oportunidades acercaron a los locales (39-45). Rodions Kurucs era una pesadilla para La Laguna Tenerife tanto cargando el rebote (los locales habian logrado ya 10 en ataque) como en ataque. Vidorreta paró duelo (44-47).
Un terrible parcial de 20-3 puso el 52-48 y tres tiros libres -muy discutidos- pusieron el 63-56. El parcial, demoledor, en este cuarto era 34-16.
Lo intentó el Canarias, pero poco pudo hacer en un último cuarto lleno de personales (19 entre los dos equipos). Las 11 pérdidas y los 13 rebotes locales también resultaron decisivos para la victoria local (89-79).
El parcial de la segunda parte había sido de 60-39.