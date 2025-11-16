El Carnaval de Santa Cruz llora la muerte de ‘Bobi’, integrante de Triqui Traques

Noticia triste para el mundo del Carnaval de Santa Cruz. La Afilarmónica Triqui Traques ha comunicado el fallecimiento de uno de sus integrantes, Iván Morales, conocido como Bobi.
“La familia Triqui Traques está muy conmocionada por el fallecimiento de nuestro compañero Iván Morales (Bobi) Toda una vida en nuestra casa”, señala la popular agrupación en redes sociales.
Triqui Traques ha querido mandar su “más sentido pésame a toda la familia”, algo a lo que nos sumamos desde DIARIO DE AVISOS. “Siempre estarás en nuestros corazones. D. E. P. AMIGO BOBI. Que el sonido de “TU” murga siempre te acompañe”, recalcan.