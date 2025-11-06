Buscan hogar a un gato abandonado en Tenerife: “No quiero que regrese a la calle”

Una vecina de Finca España, en Tenerife, lanza un llamamiento urgente para encontrar un hogar a un gato de aproximadamente cuatro meses que fue encontrado abandonado en la carretera el pasado viernes 31. La mujer, que lo rescató y lo llevó a su casa, asegura que el animal se encuentra sano y es “muy bueno y sociable”, pero no puede seguir cuidándolo.
El felino, un macho sin microchip, ha sido revisado por un veterinario, donde se confirmó que está desparasitado, testado doble negativo y en perfecto estado de salud. Sin embargo, la situación en el hogar de la rescatadora se ha complicado: su propio gato ha enfermado gravemente a causa del estrés, a pesar de que el recién llegado estaba aislado en una habitación. “He tenido que gastarme 700 euros en el veterinario. No puedo mantener esta situación más tiempo”, lamenta.
Las protectoras de la Isla le han comunicado que están desbordadas y, según afirma, Valle Colino no puede recoger gatos en este momento, lo que deja al pequeño animal sin alternativa si no aparece un adoptante. “Por favor, no quiero que el gatito regrese a la calle”, insiste.
La rescatadora ha pedido ayuda para difundir el caso, especialmente a través de redes sociales, con la esperanza de que alguien pueda ofrecerle un hogar definitivo.
Teléfono de contacto para la adopción: 666 141 076