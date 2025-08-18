La nueva ley de 2025 lo cambia todo si tienes gato: lo que no puedes hacer si no quieres pagar hasta 200.000 euros

La Ley de Bienestar Animal, que entrará en vigor en 2025, supone un cambio decisivo para quienes conviven con gatos en España. Lo que hasta ahora se consideraba una mera recomendación pasará a ser una exigencia legal, con sanciones que en los casos más graves podrían llegar hasta los 200.000 euros.
El nuevo marco normativo, de aplicación estatal, tiene como objetivo prevenir el abandono y el maltrato, además de controlar la expansión de las colonias felinas. Para lograrlo, introduce obligaciones específicas que los propietarios deberán cumplir a partir de su entrada en vigor.
¿Qué cambia exactamente con la nueva ley?
1. Microchip obligatorio y registro oficial
Todos los gatos domésticos deben llevar un microchip identificativo y estar inscritos en el registro oficial de animales de compañía.
Plazo: dentro de los primeros meses de vida.
Sanción por incumplir: hasta 50.000 euros.
2. Esterilización antes de los 6 meses
La norma exige que todo gato doméstico sea esterilizado antes de cumplir seis meses, salvo en casos excepcionales de criadores registrados.
La cría no autorizada está prohibida.
Multa por incumplimiento: hasta 200.000 euros.
3. Prohibido dejar al gato solo más de 72 horas
Un felino doméstico no puede estar solo más de tres días seguidos. Si te ausentas, debes dejarlo al cuidado de otra persona.
Además, está vetado mantener al animal de forma habitual en balcones, terrazas, trasteros o espacios no habitables.
4. No pueden salir solos a la calle
Aunque algunos animales están acostumbrados a moverse por el barrio, la ley prohíbe que deambulen sin supervisión. Solo pueden salir si van bajo control del propietario.
El objetivo: proteger a los gatos y frenar el abandono
Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, estas medidas no son caprichosas: el abandono felino es un problema creciente y, hasta ahora, la legislación española no contemplaba obligaciones claras para los dueños de gatos.
La aplicación de la ley será firme: las sanciones ya no son simbólicas y las autoridades están preparadas para vigilar el cumplimiento.