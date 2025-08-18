Santa Cruz busca servicio veterinario para atender a los gatos de la calle

La empresa pública Gesplan, que tiene encomendada la gestión de las colonias felinas en el municipio de Santa Cruz hasta el año 2029, ha sacado a concurso la contratación de un servicio veterinario externo para atender a los gatos comunitarios, ya que no cuenta con medios ni equipamientos propios para cubrir “la amplia casuística de patologías“ de los animales.
El encargo a Gesplan conlleva una inversión municipal de 1.480.806 euros y esta empresa pública prevé destinar al gasto veterinario algo menos de 130.000 euros. El objeto del encargo es “garantizar la protección de las poblaciones felinas en la capital mediante la gestión y control integral de sus poblaciones, por medio del cual, los gatos comunitarios no adoptables serán alimentados, censados y sometidos a programas sanitarios y de control poblacional (CER), atendiendo a la normativa vigente”.
Según el Ayuntamiento, actualmente, está en trámite en el municipio la autorización de 83 colonias felinas, mientras que se han denegado otras 28 por estar dentro o próximas a la Red Canaria de Reservas de la Biosfera y de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
Casi 2.000 animales
El documento establece que el total de gatos pertenecientes a las colonias es de 1.986, “razón por la que se requiere una actuación urgente, al ser imprescindible gestionar estas poblaciones para que no sigan incrementando, al mismo tiempo que se mejoran sus condiciones de bienestar y se minimizan sus impactos en el entorno”.
Entre los requisitos que deben cumplir las empresas que opten a adjudicarse el contrato destacan estar ubicadas en el municipio, figurar inscritas en el registro oficial de centros del Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife y estar en disposición de prestar el servicio de lunes a domingo.
Según el pliego publicado en la Plataforma de Contratación del Estado, el plazo para presentar ofertas finaliza el próximo día 21 de este mes. El presupuesto base de licitación se eleva a 129.497 euros (impuestos incluidos) y el único criterio que se tendrá en cuenta para adjudicar el servicio será el precio, por lo que la propuesta que oferte un menor coste será la que resulte adjudicataria.
En concreto, se contratarán los servicios de diagnóstico, cirugía y hospitalización de los felinos durante un periodo aproximado de 45 meses (casi 4 años), según se establece en el pliego. La mayor cuantía económica del contrato se destinará a los servicios de esterilización de gatas, para lo que se han previsto 15.000 euros, con un total de 125 operaciones, a razón de 120 euros por cada una. Para la esterilización de gatos se destinan 525 euros, con solo 15 previstas en todo el periodo.
El pliego detalla todo un listado de servicios veterinarios, con sus respectivos precios, y las empresas que opten a obtener el contrato deberán proponer su propia oferta económica. Entre otras asistencias, se prevé la hospitalización (un total de 50 por uno o dos días), las consultas de urgencias, con 15 en los casi cuatro años que dura el contrato, la anestesia, pruebas radiológicas, ecografías o analíticas, entre otras. Cualquier intervención que no figure en el listado deberá ser aprobado expresamente por Gesplan.