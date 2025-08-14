Tenerife busca una solución para las colonias de gatos callejeros: “Es uno de los problemas más difíciles”

El Cabildo de Tenerife ha destinado una subvención de 275.000 euros al Colegio de Veterinarios para desarrollar el programa de gestión insular de colonias felinas urbanas, y facilitar a los municipios de menos de 10.000 habitantes su acceso a Zoocan para el control de perros y gatos sin identificar.
El consejero insular de Bienestar Animal, Valentín González, explica en un comunicado que este acuerdo atiende al hecho de que en la actualidad, la existencia de gatos abandonados o asilvestrados es uno de los problemas de más difícil solución para muchos municipios, por lo que Cabildo y Colegio de Veterinarios pondrán en marcha un proyecto encaminado al control de las colonias felinas urbanas.
Como medida fundamental se prevé la esterilización del mayor número posible de población felina, ya que de esta manera se contribuye al control y reducción poblacional, así como a la protección del medio ambiente y la biodiversidad insular, añade.
Esta iniciativa también persigue facilitar a los ayuntamientos de municipios de menos de 10.000 habitantes su acceso a Zoocan, favoreciendo el control de los perros y gatos sin identificar, de manera que se reduzca el número de animales que van a los refugios.
Sobre esta cuestión el consejero recuerda que con la entrada en vigor de la Ley de protección de los derechos y el bienestar animal se establece una regulación en cuanto a colonias felinas, que contempla que son las entidades locales las administraciones competentes para su gestión.
Para ello el Colegio de Veterinarios pondrá en marcha acciones como el asesoramiento a los ayuntamientos en lo que respecta a la aplicación del método CER (captura, esterilización y retorno) y en relación a la adaptación de sus ordenanzas a la normativa sectorial, la elaboración de un censo insular de colonias felinas urbanas, la coordinación y gestión de esterilizaciones masivas en colaboración con los centros veterinarios participantes de la isla.
Además se dará acceso al Zoocan a los municipios de Arafo, Arico, Buenavista, Fasnia, Garachico, El Tanque, El Sauzal, La Guancha, La Matanza, La Victoria, Los Silos, San Juan de La Rambla y Vilaflor.