Santa Cruz anuncia cortes de tráfico, prohibiciones de estacionamiento y cambios en líneas de guagua este sábado

Las modificaciones necesarias para la celebración, el próximo domingo, de la XI edición de la Media Maratón de Santa Cruz de Tenerife afectarán tanto al estacionamiento como a la circulación en diversos puntos de la ciudad por los que discurrirá las dos pruebas que están previstas, una carrera popular de ocho kilómetros y la media maratón de 21 kilómetros. Como siempre las primeras medidas afectarán a las prohibiciones de estacionamiento necesarias para el montaje de las infraestructuras necesarias, desde las 00:00 horas del sábado 15 de noviembre.
El recorrido previsto para los deportistas que se enfrenten a las distintas carreras afectará, en el caso de la media maratón, a la: avenida Marítima; avenida Francisco La Roche; avenida Anaga; autovía de San Andrés (TF-11) y giran en la entrada al pueblo de San Andrés en dirección a la capital tinerfeña de nuevo. La carrera discurrirá por los carriles más próximos al mar con el objetivo de poder mantener los otros dos carriles, uno para cada sentido de la circulación y delimitados por conos, para el paso de vehículos.
Los deportistas retornarán desde la Francisco La Roche, túnel Vía Litoral, avda. Marítima, rotonda de Hacienda, avda. La Constitución, Ermita de Regla, rotonda de Fomento, Vicente Álvarez Pedreira, Adán Martín Menis, Celia Cruz, y un tramo de la avenida Constitución y de Manuel Hermoso Rojas, luego por Alcalde José Emilio García Gómez, Áurea Díaz Flores, avda. La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, e interior del parque García Sanabria, para salir de nuevo a Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, plaza España, avda. Bravo Murillo, rotonda Hacienda y avda. Marítima hasta Francisco Grandi Giraud, donde estará la meta.
Como en ediciones anteriores para mantener comunicada la ciudad y los pueblos y barrios de Anaga se podrá utilizar la vía portuaria que acceso y salida por la zona del Auditorio de Tenerife y a la altura del Instituto Oceanográfico ya llegando a San Andrés.
Se recomienda que para acceder a la ciudad esa jornada se utilicen los diferentes transportes públicos. Tanto la empresa de guaguas Titsa como Metropolitano de Tenerife adoptarán las medidas para garantizar este servicio y, aunque se han desplazado algunas paradas de taxi este servicio también estará disponible en las zonas limítrofes del perímetro cerrado al tráfico.
De igual manera y siempre en coordinación con los agentes de la Policía Local se facilitará el acceso a los residentes con plaza de garaje que puedan verse afectados por los diferentes cortes de vía. En todo momento se recomienda atender a las indicaciones de los agentes y a la señalización circunstancial que ya se está instalando en las zonas afectadas.
Cierre de la circulación
Desde el sábado por la mañana, sobre las 10:00 horas, será necesario proceder al cierre del tráfico en el tramo de la avenida Marítima aledaño a la zona de meta de la prueba para facilitar el montaje e instalación de todas las estructuras necesarias. Ya en la jornada dominical está previsto, desde las 06:45 horas, el cierre al paso de vehículos de toda la zona litoral del frente de la ciudad. A las 07:00 horas esta medida se extenderá a los carriles que ocuparán los deportistas en los tramos de la autovía de San Andrés y, a las 08:00 horas, deberá estar cortado todo el tráfico en el itinerario completo de la carrera.
Respecto a la vía de Penetración (TF-4) el acceso hacia la ciudad quedará cortado a la altura del Auditorio para preservar la seguridad del público y participantes en esta prueba. Habrá un refuerzo especial de la Policía Local para controlar el tráfico exterior a la zona de disputa de la carrera.
Prohibiciones de estacionamiento
Además de la ya mencionada de las 00:00 horas del sábado en la avda. Marítima, los conductores deberán tener en cuenta que desde las 00:00 horas del domingo esa limitación se extenderá al carril de superficie de la Vía Litoral, avda. Francisco La Roche, avda. Anaga hasta la autovía de San Andrés (TF-11), zona de aparcamientos del antiguo Cidemat y de la playa Acapulco en Valleseco, zona inferior de la avda Marítima, ermita de Regla, tramo de Vicente Álvarez Pedreira, Celia Cruz, Adán Martín, lateral del edificio del Cabildo Insular, y zonas de carga y descarga de Villalba Hervás, así como la parada del bus turístico.
Los servicios municipales de Seguridad y Emergencias junto a Movilidad Sostenible y Universal han diseñado todas las medidas a adoptar para este evento deportivo en coordinación con el servicio de Deportes y Calidad de vida, además de los organizadores de esta competición.
Modificaciones del transporte urbano
Con motivo de la celebración de la Media Maratón de Santa Cruz 2025, el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, los servicios del transporte público urbano de guaguas se verán afectados, de tal manera que desde el sábado, desde las 10:00 horas y durante toda la jornada, las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947, en sentido Intercambiador, se desvían por el túnel de la avda. Anaga, sentido San Andrés, en su recorrido habitual.
El próximo domingo, desde 07:00 y hasta las 18:00 horas, se cierra la TF-11 desde la Comandancia de Marina hasta San Andrés, por lo que las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946, y 947 circularán en ambos sentidos por dentro del muelle, entrada y salida por Muelle Norte, (antigua estación del jet-foil),. Por lo que hay que recordar que en la TF-11 sólo habrá una vía en cada sentido (lado montaña), ya que los dos carriles (lado mar) estarán cerrados, por lo que se ruega extremar las precauciones.
Y como especial circunstancia debe recordarse de que en las líneas en dirección a San Andrés, aquellos viajeros que deseen bajarse en la zona de la Dársena Pesquera tendrán que llegar hasta Las Teresitas y quedarse a la vuelta, por lo que ese trayecto no se cobrará. Y se habilitarán 3 paradas provisionales en la entrada y salida del muelle Norte (jet-foil); en Valleseco, junto al puente, y en María Jiménez, antes del túnel, en ambos sentidos.
El sábado quedará fuera de servicio la parada de la plaza de España (10:00 horas), y el domingo (07:00 horas), todas las de Francisco La Roche, plaza España, Casetas Azules, TEA, José Hdez. Alfonso, Buenos Aires, Calderón de la Barca, J. Sebastián Elcano, Ambulatorio, Fragata Danmark, Fuente Morales, Aguere, Concepción, La Concordia, Galcerán, 25 Julio, Capitanía, plaza Militar, La Salle, Náutica, Pgo. Costa Sur (07:30-15:30), Reyes Católicos, El Chapatal, Rep. Dominicana, San Sebastián, avda Madrid, Bélgica, Dr. Jiménez Díaz, Islas Canarias, Miraflores, Hospitalito Dr. Guigou, Ramón y Cajal, y Goya.