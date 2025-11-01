Canarias, la comunidad autónoma con peor calidad de vida de España

Canarias volvió a repetir el año pasado como la comunidad autónoma con los niveles más bajos en calidad de vida del país, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), por debajo de Andalucía y Galicia.
En el análisis del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) del pasado 2024 Canarias registra un total de 99,38 puntos, cuando la media nacional fue de 101,47, si bien fue la segunda comunidad que más avanzó con una subida de 0,65 puntos con respecto al ejercicio 2023, donde también fue colista con 98,72.
El Indicador IMCV consiste en la construcción, con carácter experimental, de un indicador que sintetiza la información de los Indicadores de Calidad de Vida (ICV) del INE. Se ofrece una visión panorámica (multidimensional), teniendo en cuenta la base 100 nacional, correspondiente al año 2008. En conjunto, en el cálculo del IMCV intervienen 55 indicadores, si bien no todos se actualizan anualmente, y esta edición se han actualizado ocho de las nueve dimensiones.
El Archipiélago está por detrás de la media nacional en seis indicadores: condiciones materiales de vida (con un valor de 96,04 por 99,9 de media estatal); trabajo (al registrar 98,66 puntos por 102,33); educación (con una nota de 107,05 por 110,113 nacional); ocio y relaciones sociales (al registrar 90,26 por 93,9); gobernanza y derechos básicos (con 95,26 puntos por 98,56 estatal) y entorno y medio ambiente (con un valor de 98,19 por 102.03). Por su parte, Canarias casi iguala a la media nacional en salud con un valor de 102,94 puntos por el 103,28 estatal, y solo mejora al resto de España en dos indicadores: seguridad física y personal, con un valor de 101,62 por 100,29 nacional, y experiencia general de la vida, con 104,36 puntos por 102,70.
Nacional
A nivel nacional el Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) ascendió 0,27 puntos en 2024, hasta llegar a los 101,47 puntos, encadenando dos años seguidos de repuntes tras las caídas experimentadas desde el año 2020 por la covid.
Según los datos del INE, el ligero aumento de 2024 en el conjunto del país estuvo provocado por las dimensiones condiciones materiales de vida, trabajo, salud, educación, seguridad física y personal, entorno y medio ambiente. Por el contrario, las áreas de ocio y relaciones sociales y experiencia general de la vida empeoraron su puntuación respecto al año anterior.
Por comunidades, Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74) presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en 2024, seguidas por encima de la media por Cantabria (103,42), Aragón (103,39), Baleares (103,13), Asturias (102,90), Madrid (102,28), Comunidad Valenciana (102,27) y Castilla y León (102,51).
Por debajo de la media están Extremadura (101,43) Cataluña (101,31), Castilla-La Mancha (101,11), Murcia (100,36), Galicia (99,67), Andalucía (99,54), Canarias (99,38) y las ciudades de Melilla (98,9) y Ceuta (97,9).
Si se analizan las dimensiones por separado entre las Comunidades, Navarra destaca en salud, ocio y relaciones sociales, entorno y medio ambiente y experiencia general de la vida. Por su lado, País Vasco resalta en condiciones materiales de vida y educación. Mientras, Baleares destaca en trabajo, Asturias en seguridad física y personal, y la Comunidad Valenciana, en gobernanza.